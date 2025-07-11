'Идет новая атака': в ВСУ раскрыли новую тактику массированных ударов РФ

Одной из ключевых задач России остаётся попытка психологического давления на Украину через регулярные налёты.

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Юрий Игнат рассказал о массированных ударах РФ/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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утром было зафиксировано до двух десятков вражеских дронов

Некоторые беспилотники проникли в украинское воздушное пространство с севера

В ходе утреннего обстрела Россия, предположительно, применила до 20 беспилотников с целью создания постоянного напряжения среди украинского населения, заявил начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По предварительным данным, утром было зафиксировано до двух десятков вражеских дронов, рассказал он в эфире информационного телемарафона.

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Однако точное количество станет известно позже, после завершения анализа боевой работы. Он подтвердил, что дроны атаковали в том числе и Одесскую область.

Игнат отметил, что одной из ключевых задач России остаётся попытка психологического давления на Украину через регулярные налёты.

Некоторые беспилотники проникли в украинское воздушное пространство с севера — в направлении Киевской области.

/ Главред

Что касается предыдущего ночного удара, то, по словам Игната, было зафиксировано около 50 беспилотников, из которых не менее 38 — ударные дроны типа "Шахед". Силы ПВО смогли уничтожить примерно половину из них, в том числе около 20 "Шахедов".

"Сейчас происходит новая атака, поэтому обнародование итогов ночной работы ПВО, которые обычно публикуются около 9:00, вероятно, будет перенесено. Мы подведём результаты сразу по всему эпизоду — и ночному, и утреннему", — пояснил представитель ВСУ.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, под утро, 11 июля, российские войска атаковали центр Харькова ударными беспилотниками типа Шахед. Враг ударил в район жилой застройки.

Напомним, что ранее российские войска совершили атаку на Киев. В Подольском районе в результате атаки были повреждены окна жилого дома. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков дрона.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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