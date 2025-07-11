'Идет новая атака': в ВСУ раскрыли новую тактику массированных ударов РФ

Главное:
- утром было зафиксировано до двух десятков вражеских дронов
- Некоторые беспилотники проникли в украинское воздушное пространство с севера
В ходе утреннего обстрела Россия, предположительно, применила до 20 беспилотников с целью создания постоянного напряжения среди украинского населения, заявил начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По предварительным данным, утром было зафиксировано до двух десятков вражеских дронов, рассказал он в эфире информационного телемарафона.
Однако точное количество станет известно позже, после завершения анализа боевой работы. Он подтвердил, что дроны атаковали в том числе и Одесскую область.
Игнат отметил, что одной из ключевых задач России остаётся попытка психологического давления на Украину через регулярные налёты.
Некоторые беспилотники проникли в украинское воздушное пространство с севера — в направлении Киевской области.
Что касается предыдущего ночного удара, то, по словам Игната, было зафиксировано около 50 беспилотников, из которых не менее 38 — ударные дроны типа "Шахед". Силы ПВО смогли уничтожить примерно половину из них, в том числе около 20 "Шахедов".
"Сейчас происходит новая атака, поэтому обнародование итогов ночной работы ПВО, которые обычно публикуются около 9:00, вероятно, будет перенесено. Мы подведём результаты сразу по всему эпизоду — и ночному, и утреннему", — пояснил представитель ВСУ.
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Как сообщал Главред, под утро, 11 июля, российские войска атаковали центр Харькова ударными беспилотниками типа Шахед. Враг ударил в район жилой застройки.
Напомним, что ранее российские войска совершили атаку на Киев. В Подольском районе в результате атаки были повреждены окна жилого дома. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков дрона.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов.
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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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