Оккупанты ударили дронами по учебному заведению в Сумах: есть раненые

Сегодня зафиксирован прилет вражеского БПЛА по крыше одного из учебных заведений города.

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Оккупанты ударили дронами по учебному заведению в Сумах / коллаж: Главред, фото: "Кордон.Медіа"

Вы узнаете:

Сколько раненых в результате атаки

Как прокомментировал обстрел города Андрей Ермак

В понедельник, 14 июля, российские военные нанесли удар дронами по одному из учебных заведений на территории Сумской общины, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

В результате атаки есть раненые, повреждены здания. На месте работают все соответствующие службы, добавил он.

видео дня

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что оккупанты ударили по учебному заведению в Сумах.

"Террористы, маскирующиеся под страну под названием россия", - отметил он.

Как подтвердил и. о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, российский дрон повредил одно из учебных заведений Сум.

"Сегодня зафиксирован прилет вражеского БПЛА по крыше одного из учебных заведений города. Предварительно - есть раненые", - написал он.

На месте работают все соответствующие службы.

В видео Кобзарь сказал, что возле него в автомобиле сидит парень с ранением ноги.

Как сообщает "Кордон.Медіа", количество раненых в результате атаки вражеского беспилотника по Сумам увеличилось до шести.

Как позже добавил Кобзарь, враг нанес повторный удар по Сумской общине с помощью беспилотника.

"По предварительной информации, в результате первого попадания пострадали шесть человек - три женщины и три мужчины. Во время повторного удара, к счастью, обошлось без пострадавших. Всем раненым предоставляется необходимая медицинская помощь", - добавил он.

Смотрите комментарий Артема Кобзаря обстрела учебного заведения в Сумах:

Ситуация в Сумской области:

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что он следит за ситуацией в Сумской области и в дальнейшем будет продолжать наблюдать за обстановкой. Во время общения с прессой в рамках поездки во Флориду журналист рассказал Трампу, что российские оккупанты собрали вблизи Сум 50 тысяч своих военных, и спросил, каковы будут действия президента США, если РФ начнет наступление.

Как сообщал Главред, у России нет достаточно сил и средств для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Россияне несут значительные потери, в частности в районах Хотинской и Юнаковской общин.

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил о том, что подразделения ВСУ на сегодня контролируют отдельные участки на территории Курской области. Эксперт говорит о том, что ВСУ могут улучшить оборонительные позиции вдоль границы в Курской области, ведь там есть некоторые высоты, с которых лучше обороняться от российской армии, чем на территории Сумщины. Вместе с тем он не исключает, что российская армия попробует вклиниться вглубь Сумской области.

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