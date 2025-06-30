РФ идет на прорыв и готовит новый штурм на Сумщине: названы опасные направления

Важно:
- Российские силы предпринимают попытки прорыва малыми пехотными группами
- На Сумщине о полной стабилизации обстановки речи пока не идёт
У России недостаточно сил и средств, чтобы создать буферную зону вдоль всей границы с Украиной, заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Реальной целью Кремля остаётся полномасштабная оккупация украинских территорий, подчеркнул он в эфире информационного марафона.
Он уточнил, что, к примеру, только граница в пределах Сумской области составляет около 550 километров. На отдельных участках российские силы предпринимают попытки прорыва малыми пехотными группами, однако они не достигают успеха.
Особенно тяжёлые потери россияне несут на направлениях в районе Хотинской и Юнаковской громад, где действуют без поддержки бронетехники.
По словам Демченко, в зоне ответственности украинских пограничников, которые сотрудничают с подразделениями ВСУ, уже ликвидированы десятки российских военных, ещё столько же получили ранения.
"Именно благодаря мужеству и стойкости наших защитников интенсивность вражеских атак заметно снизилась", — подчеркнул он.
Прогноз нового наступления РФ
Военный эксперт и основатель фонда "Реактивна пошта" Павел Нарожный в эфире Radio NV отметил, что один из украинских плацдармов на этом участке фронта выполняет критически важную функцию — он прикрывает с юга Сумскую область и часть Харьковской.
"Этот участок фронта фактически сдерживает противника. Если бы его не существовало, ситуация в Сумах и Харькове была бы куда более критической. Россиянам было бы гораздо проще продвигаться вперёд и даже окружать украинские части, действующие вдоль границы", — пояснил Нарожный. По его мнению, говорить о завершении российской "Курской операции" пока рано.
Хотя активность на Сумщине несколько снизилась, о полной стабилизации обстановки речи пока не идёт. Темпы наступления российских сил, по сравнению с маем, действительно упали, но угроза остаётся.
"Они продолжают прощупывать нашу оборону, зашли в Юнаковку, идут бои. Наши силы контратакуют и вытесняют их. Однако утверждать, что ситуация под полным контролем — преждевременно. Да, стало спокойнее, уменьшилось число столкновений, но, скорее всего, это временное затишье. Уверен, Россия ещё будет пытаться наступать в этих районах", — добавил эксперт.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись в Сумской области. Украинские силы добились успехов на Сумском направлении, говорится в свежем отчете Института изучения войны.
Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за активных обстрелов и российского наступления в Сумской области продолжается эвакуация жителей из опасных районов. Сейчас подлежат эвакуации жители 213 населенных пунктов региона.
Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов.
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Кто такой Павел Нарожный?
Павел Нарожный – украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.
Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.
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