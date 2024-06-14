Сто делегаций на Саммите: Зеленский прибыл в Швейцарию и сделал важное заявление

Необходимо приложить все усилия, чтобы положить конец войне, подчеркнул президент Украины.

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Владимир Зеленский прибыл на Саммит мира / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента, @SwissGov

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, где примет участие в Глобальном саммите мира.

"Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые, однако, объединены общей целью – приблизить справедливый и продолжительный мир для Украины", - написал Зеленский в Telegram.

Он указал, что Саммит мира позволит глобальному большинству сделать конкретные шаги в сферах, которые важны для каждого в мире: ядерная и продовольственная безопасность, возвращение военнопленных и всех депортированных лиц, в том числе депортированных украинских детей.

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"Как ответственное мировое большинство, мы должны приложить все усилия, чтобы положить конец войнам, агрессиям и колониальной оккупации и сделать невозможным их повторение. Уверен, что все люди мира хотят справедливого мира и уважения каждой нации. Именно поэтому формат Саммита предусматривает возможность каждой нации продемонстрировать свое лидерство в достижении общих целей. Голос ответственного мирового большинства способен приблизить мир и восстановить полную силу Устава ООН", - подчеркнул президент.

Всего в Саммите мира примут участие около 100 стран и международных организаций.

"Благодарен всем, кто решил приобщиться и продемонстрировать глобальное лидерство и преданность миру, международному праву и Уставу ООН", - добавил Зеленский.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Что известно об участниках Саммита мира

В Саммите мира, который откроется в субботу, 15 июня, в Швейцарии, примут участие 100 делегаций, из которых 92 представляют государства со всего мира и 8 – международные организации, сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.

"Президент Виола Амерд откроет Саммит по миру в Украине в субботу, 15 июня. В саммите примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств по всему миру. Целью саммита является начало мирного процесса, формирование доверия и определение идей относительно следующих шагов на пути к такому процессу. Всем присутствующим государствам должна быть предоставлена возможность выдвинуть свое видение справедливого и продолжительного мира в Украине", - указывается в сообщении.

Среди стран-участниц саммита 57 представлены на самом высоком уровне, 29 – на уровне министров, в основном глав МИД. Шесть стран – Бразилия, Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Филиппины, Южная Африка – на уровне послов.

Отмечается, что Бразилия, Вселенский патриархат, Святой Престол и ООН представлены на саммите не как участники, а как наблюдатели. Китайская Народная Республика на Саммите мира не представлена.

"Принимая этот саммит, Швейцария обеспечивает платформу для диалога, где все присутствующие государства могут внести свои идеи о справедливом и продолжительном мире в Украине. Участие 100 государств и организаций со всего мира является хорошей отправной точкой для этого процесса", - подчеркивается в сообщении.

/ Главред

Саммит мира – последние новости по теме

Ранее стало известно, кто представит США на Саммите мира. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис возглавит делегацию США на глобальном Саммите мира в Швейцарии, инициированном президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, Россия подготовила спецоперацию, в частности, дипломатического давления, чтобы помешать Украине собрать большое количество участников. Сама страна-агрессор, по понятным причинам, на мероприятие не приглашена.

Ранее сообщалось, что Пекин отказался от участия в саммите мира, объясняя это тем, что выступает только за те события по урегулированию "украинского конфликта", где одинаково будет представлена ​​позиция и Украины, и России.

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