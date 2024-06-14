У Зеленского раскрыли вероятный сценарий допуска РФ на новый Саммит мира

На втором Саммите может обсуждаться дорожная дорожной карта продвижения к миру, говорит Игорь Жовква.

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В ОП сделали новое заявление о Саммите мира / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, @SwissGov

Украина уже готовит второй Саммит мира, в котором возможно участие страны-агрессора РФ, заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Как подчеркнул он в эфире телемарафона, первый Саммит будет инаугурационный, при этом уже планируется второй Саммит мира.

"Уже определенное количество стран выразило свое желание принять такой саммит у себя", - сказал представитель ОП.

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По его словам, на втором Саммите может обсуждаться дорожная дорожной карта продвижения к миру.

"Мы не исключаем этого — если страны, разделяющие общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора, и она не будет диктовать свои условия, а слушать сообщество, можем говорить также и об определенных форматах ее участия", — добавил Жовква.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира – последние новости по теме

Ранее стало известно, кто представит США на Саммите мира. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис возглавит делегацию США на глобальном Саммите мира в Швейцарии, инициированном президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, Россия подготовила спецоперацию, в частности, дипломатического давления, чтобы помешать Украине собрать большое количество участников. Сама страна-агрессор, по понятным причинам, на мероприятие не приглашена.

Ранее сообщалось, что Пекин отказался от участия в саммите мира, объясняя это тем, что выступает только за те события по урегулированию "украинского конфликта", где одинаково будет представлена ​​позиция и Украины, и России.

/ Главред

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