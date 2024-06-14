Китай "выпиливает" себя из повестки: эксперт об отсутствии КНР на Саммите мира

Отсутствие представителей Китая на Саммите "не является смертельным", уверен Тарас Загородний.

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Тарас Загородний прокомментировал отказ Китая от участия в Саммите мира / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН, Главред

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал отсутствие представителей Китая на Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии по инициативе президента Владимира Зеленского.

"Ничего страшного. Значит, для Китая цена "входного билета" на второй аналогичный саммит должна быть намного выше", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт поясняет, что Китай, заявляя, что выступает за мир, фактически продвигает аннексию украинских территорий.

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"Значит, Пекину ещё рано с нами разговаривать. И, значит, на другом саммите Китай будет на других позициях. Мало ли что случится к тому времени. Возможно, прилетит дрон в компрессор, который качает нефть в Китай… Как показывает практика, в подобных обстоятельствах мысли уже будут идти в правильном направлении", - отметил он.

Собеседник уверен, что присутствие представителей Китая на Саммите было бы желательным, но их отсутствие "не является смертельным".

"Основные наши союзники будут присутствовать, поддерживать нашу "формулу мира" будут, удары по территории РФ уже санкционированы, при этом все "русские народные сказки" о ядерном ударе развеялись, как дым, – учитывая всё это, Китай может не приезжать и дальше", - пояснил он.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Политолог также добавил, что китайцы пытаются "торговать" своими миротворческими усилиями и за счёт Украины показать, что они "что-то решают", однако это может закончится тем, что "всё решится без них", и Китай окажется в очень неприятной ситуации.

"Украине нечего терять, она бьётся за выживание. А помощь Китая России, естественно, нашей стране невыгодна. Призывы китайцев остановиться на линии разграничения – это работа на Россию. Нас это не устраивает, потому китайцы могут не приезжать на саммит. А если соберутся ехать, то пусть приезжают с теми предложениями, которые будут устраивать Украину и её союзников", - резюмировал Загородний.

Саммит мира – последние новости по теме

Ранее стало известно, кто представит США на Саммите мира. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис возглавит делегацию США на глобальном Саммите мира в Швейцарии, инициированном президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, Россия подготовила спецоперацию, в частности, дипломатического давления, чтобы помешать Украине собрать большое количество участников. Сама страна-агрессор, по понятным причинам, на мероприятие не приглашена.

Ранее сообщалось, что Пекин отказался от участия в саммите мира, объясняя это тем, что выступает только за те события по урегулированию "украинского конфликта", где одинаково будет представлена ​​позиция и Украины, и России.

/ Главред

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