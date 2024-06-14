УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Китай "выпиливает" себя из повестки: эксперт об отсутствии КНР на Саммите мира

Алексей Тесля
14 июня 2024, 15:11
71
Отсутствие представителей Китая на Саммите "не является смертельным", уверен Тарас Загородний.
Китай, Россия, Загородний
Тарас Загородний прокомментировал отказ Китая от участия в Саммите мира / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН, Главред

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал отсутствие представителей Китая на Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии по инициативе президента Владимира Зеленского.

"Ничего страшного. Значит, для Китая цена "входного билета" на второй аналогичный саммит должна быть намного выше", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт поясняет, что Китай, заявляя, что выступает за мир, фактически продвигает аннексию украинских территорий.

видео дня

"Значит, Пекину ещё рано с нами разговаривать. И, значит, на другом саммите Китай будет на других позициях. Мало ли что случится к тому времени. Возможно, прилетит дрон в компрессор, который качает нефть в Китай… Как показывает практика, в подобных обстоятельствах мысли уже будут идти в правильном направлении", - отметил он.

Собеседник уверен, что присутствие представителей Китая на Саммите было бы желательным, но их отсутствие "не является смертельным".

"Основные наши союзники будут присутствовать, поддерживать нашу "формулу мира" будут, удары по территории РФ уже санкционированы, при этом все "русские народные сказки" о ядерном ударе развеялись, как дым, – учитывая всё это, Китай может не приезжать и дальше", - пояснил он.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Политолог также добавил, что китайцы пытаются "торговать" своими миротворческими усилиями и за счёт Украины показать, что они "что-то решают", однако это может закончится тем, что "всё решится без них", и Китай окажется в очень неприятной ситуации.

"Украине нечего терять, она бьётся за выживание. А помощь Китая России, естественно, нашей стране невыгодна. Призывы китайцев остановиться на линии разграничения – это работа на Россию. Нас это не устраивает, потому китайцы могут не приезжать на саммит. А если соберутся ехать, то пусть приезжают с теми предложениями, которые будут устраивать Украину и её союзников", - резюмировал Загородний.

Саммит мира – последние новости по теме

Ранее стало известно, кто представит США на Саммите мира. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис возглавит делегацию США на глобальном Саммите мира в Швейцарии, инициированном президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, Россия подготовила спецоперацию, в частности, дипломатического давления, чтобы помешать Украине собрать большое количество участников. Сама страна-агрессор, по понятным причинам, на мероприятие не приглашена.

Ранее сообщалось, что Пекин отказался от участия в саммите мира, объясняя это тем, что выступает только за те события по урегулированию "украинского конфликта", где одинаково будет представлена ​​позиция и Украины, и России.

инфографика, Саммит мира
/ Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тарас Загородний новости Китая война России и Украины Саммит мира
Реклама

Главное за день

"Набор агрессора": у Зеленского жестко ответили на "мирное предложение" Путина

"Набор агрессора": у Зеленского жестко ответили на "мирное предложение" Путина

16:01 Украина
"Армия РФ уже не может продвигаться дальше": ВСУ отбили позиции на Харьковщине

"Армия РФ уже не может продвигаться дальше": ВСУ отбили позиции на Харьковщине

15:22 Украина
HIMARS, IRIS-T и танки Leopard: Германия выделила пакет помощи Украине

HIMARS, IRIS-T и танки Leopard: Германия выделила пакет помощи Украине

14:57 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбу 8228

Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбу

Медведев сдал Путина с потрохами 6487

Медведев сдал Путина с потрохами

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов 3930

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов

За считанные секунды и без ножа: как быстро открыть консервную банку 3888

За считанные секунды и без ножа: как быстро открыть консервную банку

Последние новости

16:46

Дальше - хуже: что будет, если не прийти по повестке в ТЦК - объяснение юриста

16:41

Зашипело и взорвалось: в России взлетело в воздух авто высокопоставленного военного

16:22

Личное унижение Путина: ВСУ в шаге от финального удара по оккупантам в Крыму

16:21

Пошатнется ваше здоровье и придет несчастье: что нельзя делать 15 июня

16:01

"Набор агрессора": у Зеленского жестко ответили на "мирное предложение" Путина

Россия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мираРоссия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мира
15:52

Удары ВСУ по Беларуси: Загородний рассказал, что грозит Лукашенко

15:30

Без кондиционера: как мгновенно охладить салон машины - существует тайная кнопка

15:22

"Армия РФ уже не может продвигаться дальше": ВСУ отбили позиции на Харьковщине

15:11

Китай "выпиливает" себя из повестки: эксперт об отсутствии КНР на Саммите мира

Реклама
15:11

Дмитрий Гордон рассказал, что делают и где находятся его сыновья во время войны

15:04

Как очистить вишню от косточек с помощью шприца: интересный лайфхакВидео

14:57

HIMARS, IRIS-T и танки Leopard: Германия выделила пакет помощи Украине

14:54

Сын предательницы Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева - детали

14:49

"РФ пытается добиться перемирия до осени": Загородний объяснил, что задумал Путин

14:49

Это еще и вкусно: почему в Германии принято есть сырой фарш - причина шокируетВидео

14:32

Старики ловят разбойников: рецензия на фильм "Плохие парни: все или ничего"Видео

14:10

Дмитрий Вербицкий рассказал, как прокуратура борется с незаконным оборотом табачных изделий

13:58

Потери "хуже некуда": россияне загнали добровольческий корпус на фронт

13:45

"Он же умер": поклонники разнесли Потапа за его новое видео

13:44

В семье Заворотнюк случилось еще одно горе

Реклама
13:38

Что может заставить Россию задуматься о мире: озвучены условия

13:30

Не будете успевать собирать урожай: что сделать, чтобы помидоры быстрее краснели на кустеВидео

13:29

Путин сделал позорное заявление о наступлении на Киев и разразился "условиями мира"

13:19

Будут грозы, град и температура +8: где в Украине резко ухудшится погода

13:12

Прозрачность восстановления Киевщины: глава ОГА Кравченко рассказал о конференции в Берлине

12:59

"А я буду бабушкой?": Тоня Матвиенко рассказала о личной жизни старшей дочери

12:22

Депутаты Порошенко продолжают вести бизнес в России после полномасштабного вторжения – экспертВидео

12:20

Сколько часов в день у украинцев будет свет: в Yasno напугали прогнозом

12:11

Как отбелить белую обувь от желтизны: мужчина показал действенный лайфхакВидео

11:53

Хотеть поражения России неправильно: Венгрия оскандалилась новым заявлением

11:50

Оккупанты перебросили в Крым С-500: в ВСУ назвали две особенности комплексов

11:12

Украинцам следует подкрутить прицел и перестать стрелять в себямнение

11:02

Ракеты летели на запад Украины: названы главные цели ночной атаки РФ

10:59

Угроза в Сумской области: в Госпогранслужбе заявили об изменении ситуации

10:58

Китайский гороскоп на завтра 15 июня: Драконам - сложный день, Свиньи - избегайте сахара

10:52

Почему нельзя говорить "Яка зараз година?" и "Скільки годин?": какую ошибку мы часто делаемВидео

10:51

Перепутал войну с торгами: Трамп раскритиковал пакет помощи Украине - Reuters

10:31

"Не мой размер": Дмитрий Гордон прокомментировал работу известной ведущейВидео

10:21

Ким Чен Ын передал Путину до 5 млн снарядов: в РФ отправилось 10 тысяч контейнеров

10:09

Новый план НАТО по расширению военной поддержки Украины: чего от него ждать

Реклама
09:51

Ей было всего 44 года: во Львове умерла заслуженная артистка Украины

09:31

На Западе приняли решение по F-16 для Украины: в США сделали заявление

09:31

"Такой ущерб станет фатальным": Гончар сказал, по каким объектам в РФ надо бить

09:22

Гороскоп на завтра 15 июня: Девам - проблемы на фоне стресса, Весам - сильная ссора

09:17

Удары ВСУ по глубокому тылу РФ: позволит ли Байден использовать оружие США - ISW

09:00

Экономическое бронирование: текст закона и последствия

08:57

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 15 июня

08:32

Оккупанты атаковали Украину 14 ракетами и 17 дронами, 7 ракет не удалось сбить: детали

08:20

Крым может стать непригодным для армии РФ: в ISW рассказали о роли ударов ВСУ

07:34

В РФ скулят из-за массовой атаки дронов: в 4 областях были взрывы, на Шебекино упала авиабомбаВидео

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять