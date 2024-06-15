Зеленский назвал вице-президенту США главную цель Путина в "кровавой войне"

Поддержка Украины является стратегическим интересом для США, заявила Камала Харрис.

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Владимир Зеленский провел переговоры с Камалой Харрис / t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский поблагодарил администрацию Джо Байдена и США за заключенное ранее соглашение по безопасности в ходе встречи на полях Глобального саммита мира в Швейцарии с вице-президентом США Камалой Харрис.

"Сегодня мы уже можем сказать, что наши команды начали его воплощать", - сказал глава государства, добавив, что речь идет об укреплении безопасности Украины, всей Европы, "а значит, и Америки".

Он также выразил благодарность Конгрессу США за принятие финансирования, которое позволило разблокировать военную помощь Украине.

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Поддержка Украины и украинского народа является стратегическим интересом для США, а не благотворительностью, отмечает вице-президент США Камала Харрис.

"Поддержка президента Байдена непоколебима. Это не благотворительность с нашей стороны. Народ Украины и его будущее – наш стратегический интерес, это наш интерес, чтобы международные нормы, такие как территориальная целостность и независимость были соблюдены", - сказала Харрис.

Она подчеркнула, что в интересах США – защита демократических ценностей. "В наших интересах стоять рядом с нашими друзьями, такими как Украина", - заявила она.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "пока Путин пытается расширить войну и сделать ее более кровавой, Украина вместе с Америкой и всеми нашими партнерами защищает жизни украинцев и открывает новые возможности для дипломатии", пишет "Интерфакс-Украина".

"На самом деле, мы здесь сегодня ради дипломатии. Украина всегда верила в силу дипломатии. Сегодня мы сделаем все, что сможем, чтобы начать двигаться в сторону настоящего мира через дипломатию. И я благодарен Америке за ее поддержку. Это действительно важно, что США помогают приблизить мир".

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира – последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский спрогнозировал результаты Саммита. Украина никогда не хотела войны, которая стала результатом преступной агрессии России, подчеркнул он.

Напомним, ранее Шольц заговорил об окончании войны и назвал условие переговоров с Путиным. Следующий Саммит мира должен пройти при участии России, где будет принято решение об окончании полномасштабной войны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как подчеркнул он в интервью ZDF, в Швейцарии нужно создать основу для обсуждения мира вне тем, которые будут обсуждаться на саммите.

Как ранее сообщалось, эксперт Тарас Загородний рассказал об "истерике" РФ и Китая перед Саммитом мира. Пекин и Москва понимают долгосрочные последствия этого саммита, говорит Тарас Загородний.

/ Главред

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