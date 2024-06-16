Какими будут основные тезисы финальной декларации Саммита мира - Reuters

В финальной декларации Саммита мира, который сейчас проходит в Швейцарии, будет отмечаться вина России в развязывании полномасштабной войны, пишет Reuters.

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В предыдущей версии финальной декларации вместо слова "война" употреблялось "агрессия" - Reuters / Коллаж: Главред, фото: скриншот з відео

В финальной декларации Глобального саммита мира, который сейчас проходит в Швейцарии, будет отмечаться вина страны-агрессора России в развязывании полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщило новостное агентство Reuters, журналисты которого ознакомились с проектом документа.

Они подчеркнули, что в предыдущей версии текста вместо слова "война" употреблялось "агрессия". Кроме того, участники Саммита указывают на необходимость уважать территориальную целостность Украины.

Также в документе содержится призыв к Кремлю вернуть официальному Киеву контроль над Запорожской АЭС и временно оккупированными морскими портами Украины.

видео дня

По данным Офиса президента Украины, среди участников есть "четкая позиция" относительно коммюнике, к нему смогут присоединиться все желающие страны и организации. Итоговую декларацию обнародуют после двухдневного Саммита мира.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости по теме

Как сообщал Главред, на Саммите мира в Швейцарии принимают участие 101 страна и международные организации, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Украина никогда не хотела этой войны, единственный, кто ее хотел, - это Путин.

Также канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что перемирие без серьезных переговоров и установления справедливого мира может привести к новому замороженному конфликту, что будет угрожающим для всех.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что отсутствие России на саммите объясняется ее нежеланием способствовать миру. Когда план действий согласуют все представители стран, тогда его передадут РФ, чтобы на втором саммите мира зафиксировать "реальный конец войны".

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