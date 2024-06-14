Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное

15–16 июня проходит первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения стал Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.
Главред следит за Саммитом мира в режиме онлайн (обновляется):
Полный список стран и организаций, которые участвуют в Саммите. Большинство стран будут представлены на уровне первого лица.
Зеленский уже прибыл на Саммит
⚡️??Zelensky has already arrived in ??Switzerland for the Peace Summit.— ??Ukrainian Front (@front_ukrainian) June 14, 2024
About 100 countries of the world will take part in it tomorrow. pic.twitter.com/TtqlSjzFQO
В Саммите мира принимают участие 100 делегаций, из которых 92 представляют государства со всего мира и 8 – международные организации.
Среди стран-участниц саммита 57 представлены на самом высоком уровне, 29 – на уровне министров, в основном глав МИД. Шесть стран – Бразилия, Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Филиппины, Южная Африка – на уровне послов.
Отмечается, что Бразилия, Вселенский патриархат, Святой Престол и ООН представлены на саммите не как участники, а как наблюдатели. Китайская Народная Республика на Саммите мира не представлена.
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