Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное

В Саммите мира принимают участие 100 делегаций. Главред следит за событием в режиме онлайн.

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Саммит мира новости / Коллаж: Главред, фото:ОП, ua.depositphotos.com

15–16 июня проходит первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения стал Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

Главред следит за Саммитом мира в режиме онлайн (обновляется):

видео дня

Сортировка по хронологии 21:53 Полный список стран и организаций, которые участвуют в Саммите. Большинство стран будут представлены на уровне первого лица. 21:50 Зеленский уже прибыл на Саммит ⚡️??Zelensky has already arrived in ??Switzerland for the Peace Summit.



About 100 countries of the world will take part in it tomorrow. pic.twitter.com/TtqlSjzFQO — ??Ukrainian Front (@front_ukrainian) June 14, 2024

В Саммите мира принимают участие 100 делегаций, из которых 92 представляют государства со всего мира и 8 – международные организации.

Среди стран-участниц саммита 57 представлены на самом высоком уровне, 29 – на уровне министров, в основном глав МИД. Шесть стран – Бразилия, Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Филиппины, Южная Африка – на уровне послов.

Отмечается, что Бразилия, Вселенский патриархат, Святой Престол и ООН представлены на саммите не как участники, а как наблюдатели. Китайская Народная Республика на Саммите мира не представлена.

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