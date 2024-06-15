В ответ кричали все вокруг: президент Литвы внезапно воскликнул лозунг на Саммите мира

Этот неожиданный момент произошел прямо во время официальной фотосъемки на Саммите мира.

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Президент Литвы выкрикнул лозунг на Саммите мира / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

В Швейцарии закончился Саммит мира. Во время церемонии официальной фотосъемки произошло нечто неожиданное. Видео с этим моментом уже разлетелось в Сети.

В момент, когда все стали делать фото, президент Литвы Гитанас Науседа воскликнул один лозунг. После этого все вокруг крикнули ему в ответ.

"Слава Украине! Героям слава!" – прозвучало в Швейцарии.

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Смотрите видео с Саммита мира в Швейцарии:

Президент Литвы воскликнул украинский лозунг на Саммите мира / фото: скриншот

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости по теме

Как сообщал Главред, на Саммите мира в Швейцарии принимают участие 101 страна и международные организации, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Украина никогда не хотела этой войны, единственный, кто ее хотел, - это Путин.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква подчеркнул, что не будет прямых переговоров с Россией. Главная цель саммита - лишение РФ инструментов агрессии во всех сферах.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что следующий Саммит мира должен привлечь Россию для принятия решения об окончании полномасштабной войны. Шольц не исключил возможности возобновления контактов с Владимиром Путиным, при условии наличия конкретного предмета обсуждения.

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