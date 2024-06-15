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"РФ выбрала войну, а не дипломатию": Шольц сказал, как завершить войну и достичь мира

Руслана Заклинская
15 июня 2024, 21:56
163
Россия могла бы завершить войну в любой момент, прекратив атаки и выведя войска, но она продолжает вести агрессию, сказал канцлер Германии.
'РФ выбрала войну, а не дипломатию': Шольц сказал, как завершить войну и достичь мира
Мира не достичь без России, но она продолжает агрессию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Перемирие без серьезных переговоров и установления справедливого мира приведет к новому замороженному конфликту, который будет опасным для всех. Именно Украина, которая является жертвой агрессии, имеет смелость представить мирный план миру. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 15 июня на саммите мира в Швейцарии.

"Никто не хочет мира больше, чем Украина. Но мир не означает просто отсутствие войны. Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров и без дорожной карты к устойчивому справедливому миру, исключительно на основании так называемых "новых реалий", приведет к легитимизации незаконной кражи Россией земли. В конце концов это создаст новый замороженный конфликт - несправедливый и угрожающий сценарий для Украины, Европы и всего мирового сообщества", - сказал Шольц.

Он также упомянул о тех, кто считает, что при мирных переговорах нужно учитывать "справедливые беспокойства РФ по безопасности". Шольц отметил, что перед войной НАТО и ЕС были готовы к широкой дискуссии по европейской безопасности со всеми государствами для создания прозрачности и предотвращения конфликтов. Однако Россия выбрала войну вместо дипломатии.

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"Это правда, что мира в Украине нельзя достичь без привлечения России. Но давайте не забывать, что пока мы говорим, Россия продолжает вести свою войну. Мы все знаем, что Россия могла бы завершить войну сегодня или в любой момент, прекратив атаки и выведя войска", - отметил немецкий канцлер.

Шольц подчеркнул, что для Украины борьба против российской агрессии является экзистенциальной борьбой за свободное и демократическое будущее. Россия отрицает независимость и территориальную целостность Украины, отвергает ее право на существование как суверенного государства.

По его словам, противозаконная война России вернула империализм на европейский континент, подняла ядерную угрозу, поставила под угрозу продовольственную и энергетическую безопасность, замедлила глобальный экономический рост и коснулась наиболее уязвимых слоев населения.

  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офис президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офис президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офис президента

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости по теме

Как сообщал Главред, на Саммите мира в Швейцарии принимают участие 101 страна и международные организации, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Украина никогда не хотела этой войны, единственный, кто ее хотел, - это Путин.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква подчеркнул, что не будет прямых переговоров с Россией. Главная цель саммита - лишение РФ инструментов агрессии во всех сферах.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что следующий Саммит мира должен привлечь Россию для принятия решения об окончании полномасштабной войны. Шольц не исключил возможности возобновления контактов с Владимиром Путиным, при условии наличия конкретного предмета обсуждения.

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Олаф Шольц Германия война России и Украины Саммит мира
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