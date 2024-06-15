План действий передадут РФ, чтобы зафиксировать реальный конец войны - Зеленский

На саммите мира рассмотрят три ключевых аспекта формулы мира, которые поддерживают все участники.

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Россия не хочет мира, поэтому ее нет на саммите / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Отсутствие России на саммите объясняется ее нежеланием способствовать миру. Когда план действий согласуют все представители стран, тогда его передадут РФ, чтобы на втором саммите мира зафиксировать "реальный конец войны". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Швейцарии.

"Здесь нет России. Почему? Потому что если бы она была заинтересована в мире, то не было бы войны. Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он должен быть достигнут действительно длительным способом. Устав ООН является основой для нас. А потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуницирован представителям России таким образом, чтобы на втором Саммите мира мы могли зафиксировать конец войны. Сейчас мы начинаем этот путь. Вместе мы должны доказать, что объединенный мир является миром мира", - отметил глава государства.

По его словам, мир должен остановить эту жестокую войну. На первом саммите мира участники сфокусируются на первоочередных пунктах украинской формулы мира - ядерной, гуманитарной и продовольственной безопасности. Во время работы над ними можно создать план действий для каждого пункта. Зеленский отметил, что саммит содержит панели, где каждая страна демонстрирует свое лидерство.

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"Что может принести этот саммит? Во-первых, доказать, что возвращение безопасности возможно. Во-вторых, предоставить реальный план, чтобы каждый шаг к миру работал - от ядерной и продовольственной безопасности до возвращения пленных и депортированных людей, до полного завершения войны без угрозы ее начала. Я верю, что это возможно", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что саммит мира может стать первым шагом к справедливому завершению войны России против Украины. Президент отметил, что основные принципы мира уже определены в уставе ООН, и они должны служить основой для сосуществования государств.

"И когда мы ее закончим справедливо и честно для Украины - на основе международного права, - тогда каждая нация в мире точно сможет рассчитывать относительно ее прав на такую же справедливость и честность, на такую же действенность Устава ООН... Я благодарен вам, уважаемые лидеры и представители государств и международных организаций, что мы доказываем: мир может больше не впасть в тотальную войну. В войну, которую, к сожалению, принесла Россия нам, в Украину, в наши дома, в украинские города и села, и сотни, сотни из них, к сожалению, полностью сожжены российскими бомбами, артиллерией и ракетами. Путин забрал жизни тысяч наших людей. Для чего? Потому что он просто хочет захватить соседнюю страну. Я никому не желаю подобного. Я искренне хочу, чтобы все вы, все народы мира, каждый ребенок, каждая семья могли просто жить без войны. И я хочу этого для всех украинцев. Украина имеет право на мир. Так же, как и все вы", - добавил он.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости по теме

Как сообщал Главред, на Саммите мира в Швейцарии принимают участие 101 страна и международные организации, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Украина никогда не хотела этой войны, единственный, кто ее хотел, - это Путин.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква подчеркнул, что не будет прямых переговоров с Россией. Главная цель саммита - лишение РФ инструментов агрессии во всех сферах.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что следующий Саммит мира должен привлечь Россию для принятия решения об окончании полномасштабной войны. Шольц не исключил возможности возобновления контактов с Владимиром Путиным, при условии наличия конкретного предмета обсуждения.

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