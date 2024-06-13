Китай 'пропихивает' свой мирный план вне Саммита мира: что предполагается

В КНР пытаются переманить правительства стран для участия в альтернативном саммите мира, который пройдет в надлежащее время с участием Украины и России.

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Китай активно продвигает собственный "мирный план" перед саммитом в Швейцарии / Коллаж Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Китай перед самым началом проведения Глобального саммита мира в Швейцарии активизировал проведение информационной кампании для продвижения альтернативного "мирного плана" среди правительств других государств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 10 дипломатов, которые пожелали остаться анонимными.

Дипломаты сообщили, что Китай начал активизировать свою информационно-пропагандистскую деятельность в связи с приближением саммита. Это проявляется во встречах с иностранными чиновниками, которые прибывают с визитами, телефонных звонках и сообщениях иностранным представительствам на платформе WeChat.

"Специальный посланник Пекина по делам Евразии Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и встретился с официальными лицами развивающихся стран в их посольствах в Пекине", - отметили дипломаты. видео дня

В своих разговорах с развивающимися странами Китай не высказывал критику в отношении саммита в Швейцарии и не просил эти страны воздержаться от участия, сообщили пекинские дипломаты. Однако один из дипломатов, который был проинформирован о разъяснительной работе, заявил, что Пекин рассказывал странам, что Саммит мира может продолжить войну.

Двое дипломатов добавили, что Китай говорил западным странам, что многие развивающиеся страны поддерживают его взгляды на Саммит мира.

В Китае объясняют свое отсутствие на Глобальном саммите мира в Швейцарии отмечают, что они пытаются развивать собственный мирный план из 6 пунктов, который был опубликован в прошлом месяце вместе с Бразилией. Для продвижения этого альтернативного плана Китай пытается привлекать развивающиеся страны.

План Китая предусматривает проведение международной мирной конференции "в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов".

Глава МИД РФ Сергей Лавров и российский диктатор Владимир Путин поддержали план Китая "по мирному урегулированию кризиса". В России также предположили, что такая конференция может пройти в Китае.

Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил на прошлой неделе, что 45 стран поддержали китайское предложение, а еще два десятка стран или присоединились к нему, или тщательно рассматривают его.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - позиция Китая по войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, Китай не примет участия в Глобальном мирном саммите, который должен состояться в Швейцарии в июне. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на четыре источника, которые прямо связаны с этим вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский, по данным СМИ, выразил "глубокое разочарование" отказом Китая принять участие в Глобальном саммите мира, запланированном на ближайшие дни в Швейцарии.

США не видят способов, как Китай может положительно повлиять на прекращение войны России против Украины, поскольку Китайская Народная Республика помогает России восстановить ее оборонно-промышленную базу. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя отказ Китая от участия в Саммите мира.

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