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ВСУ устроили для РФ новую "Чернобаевку": полковник назвал направление и раскрыл детали

Юрий Берендий
13 июня 2024, 16:04
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Удары по аэродромам во временно оккупированном Крыму и уничтожение систем ПВО РФ будут продолжаться. пока россияне не покинут полуостров, считает эксперт.
ВСУ устроили для РФ новую 'Чернобаевку': полковник назвал направление и раскрыл детали
ВСУ устроили для россиян в Крыму новую "Чернобаевку" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В результате успешных ударов Сил обороны Украины по временно оккупированному Крыму удалось уничтожить российские системы ЗРК С300/С400 и поразить 2 российских радара ПВО. Вероятнее всего, подобные атаки ВСУ осуществляются с применением американских ракет ATACMS. Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, Силы обороны наносят удары по наиболее болезненным для России целям во временно оккупированном Крыму, в частности, по аэродромам в Саках, Джанкое и Бельбеке.

Он отметил, что несмотря на последствия ударов по Крыму, в Украине есть достаточное количество дальнобойных американских ракет.

видео дня

"Как только россияне пытаются включить свои радары, им тут же прилетает существенная партия "гостинцев". Продолжается повседневная работа по уничтожению российской ПВО, которую враг размещает на местах, где перед этим она уже была поражена", - говорит Свитан.

Военный аналитик отмечает, что враг размещает системы противовоздушной обороны в Крыму на тех же позициях. Свитан подчеркнул, что ВСУ не нужно преследовать их по всей России. Для их поражения Украина использует 300-километровые ATACMS, которые могут достигать даже Бельбека.

"Такая себе "Чернобаевка в Крыму". Детонация от тех снарядов указывает на то, что враг не успел даже развернуться там. У нас серьезно работает разведка, которая видит, в каком месте расположены эти радары. Думаю, такая игра с россиянами будет продолжаться, пока они не перебазируют свои аэродромы, не начнут покидать Крым", - прогнозирует Свитан.

Военный эксперт пояснил, что системы С-300 и С-400 не предназначены для перехвата ракет ATACMS. По его словам, они либо не могут их обнаружить, либо не успевают на них отреагировать из-за их высокой скорости.

Он отметил, что таких противовоздушных комплексов у россиян осталось немного.

С-400
Что известно о С-400 / Инфографика: Главред

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Взрывы в Крыму - удары по аэродромам РФ в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, во временно оккупированном Крыму российская сторона активно усиливает систему противовоздушной обороны. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия разместила на полуострове новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500 "Прометей".

После получения ракет ATACMS ВСУ активно наносят удары по лучшим системам противовоздушной обороны С-400 России на временно оккупированном Крыму. Уничтожение противовоздушной обороны противника происходит в том же темпе, в котором враг может разворачивать системы на полуострове. Forbes отмечает, что одним из самых ощутимых ударов для РФ стал залп из 10 ракет ATACMS по российской авиабазе "Бельбек" под Севастополем. Тогда были уничтожены радар, две пусковые установки от батареи противовоздушной обороны С-400 и целых четыре российских боевых самолета на соседнем военном аэродроме.

Успешные действия ВСУ в Черном море и удары по стратегическим объектам на территории временно оккупированного Крыма сделали российских военных полностью незащищенными. Если Украина сможет перекрыть все артерии снабжения страны-агрессора и дождётся исчерпания ресурсов противника на полуострове, Путин будет вынужден превратить Крым в переговорный пункт, считает Том Шарп.

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