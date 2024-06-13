Тайно и эффективно: ВСУ устроили 'жаркий курортный сезон' в Крыму - Братчук

Благодаря действиям Сил обороны без прикрытия остаются российские аэродромы в Крыму, откуда тактическая авиация оккупантов взлетает для выполнения боевых задач.

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Силы обороны Украины проводят успешные спецоперации в Крыму / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Силы обороны Украины проводят успешные спецоперации в Крыму, нанося удары по военным объектам россиян, но часть из них остается тайной. Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, Силы обороны Украины устроили для российских оккупантов "жаркий курортный сезон".

"И мы видим, что тот зонтик ПВО, который Россия очень долго строила над временно оккупированным украинским Крымом, сегодня дает большие проломы, он протекает. Но, надеемся, этот зонтик будет уничтожен полностью, несмотря на то, что враг сегодня пытается снова улучшить свою систему противовоздушной обороны в Крыму, подтягивает новые комплексы", - сказал спикер. видео дня

Он добавил, что такие потери у россиян приводят к тому, что без прикрытия остается небо над полуостровом.

"Воздушная территория над Крымом, позволит со временем привлечь и другие средства огневого поражения для того, чтобы уничтожать вражеские объекты на территории нашего Крыма. То есть процесс демилитаризации Крыма, вы видите, продолжается, он поэтапный и идет своим чередом", - сказал Братчук.

Спикер обратил внимание, что благодаря действиям Сил обороны без прикрытия остаются российские аэродромы в Крыму, откуда тактическая авиация оккупантов взлетает для выполнения боевых задач.

"Это, в свою очередь, не просто дает возможность наносить удары именно по вражеским самолетам еще на территории аэродрома, но и, возможно, заставит в ближайшее время задуматься врага над тем, чтобы перемещать эту военную авиацию куда-нибудь на территорию Ростовской области или Краснодарского края. Поэтому для врага ситуация выглядит, мягко говоря, не очень хорошей. Более того, немножко заинтригую, что не обо всех поражениях, которые враг получает сегодня от наших ракет, сообщается в публичной плоскости. Это и понятно, потому что необходимо все-таки соблюдать режим определенной тишины для того, чтобы следующие операции были еще более успешными", - сказал Братчук.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты понесли большие потери в личном составе и технике в результате атаки на Крым 12 июня.

Ночью 10 июня Силы обороны Украины ударили по зенитным ракетным комплексам России в разных районах временно оккупированного Крыма. Российская ПВО понесла существенные потери.

Кроме того, российские оккупанты в захваченном Крыму усиливают фортификации на полуострове, прячут корабли и ждут десанта ВСУ. Враг укрепляет и объекты, направленные на защиту Крымского моста.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

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