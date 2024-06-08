Удары по Крымскому мосту: в ВМС намекнули на подготовку новых атак

Россияне выставили баржи для того, чтобы сузить проход и локацию, где они ожидают атаку.

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Оккупанты пытаются защитить Крымский мост от ударов / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge

Размещение старых барж вдоль Крымского моста вряд ли поможет оккупантам защитить его от украинских атак, заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

"На самом деле придумать что-то новое достаточно сложно. Что касается этих конструкций, то они, в первую очередь, призваны обеспечить защиту от надводных дронов. С другой стороны, последний кейс, который произошел с рейдовым буксиром, который как раз такие заграждения защищали, говорит, что подобные заграждения в своей эффективности переоценены врагом", — сказал он в эфире телемарафона.

Представитель Сил обороны уверен, что россияне выставили эти баржи для того, чтобы сузить проход и локацию, где они ожидают атаку Крымского моста.

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"Они (россияне, — ред.) не имеют морской компоненты сейчас, чтобы этот процесс контролировать. Как они это еще делали летом 2023 года. И да, конечно, они пытаются этими конструкциями обеспечить какую-то, по их мнению, безопасность", — говорит он.

Кроме того, по мнению Плетенчука, такие конструкции могут быть возведены против систем наведения ракетного вооружения.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Что говорят в британской разведке

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму пытаются спасти Керченский мост от будущих атак Украины, сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети X.

На спутниковых снимках видно, что в период с 10 мая 2024 года по 22 мая РФ начала монтажные работы по установке восьми барж на южной части Крымского моста.

"Эти баржи были размещены российскими войсками, пытаясь защитить мост и судоходный канал, уменьшая углы подхода для украинских беспилотных надводных аппаратов", - говорится в заявлении Минобороны Великобритании.

Там также добавили, что РФ и раньше устанавливала баржи возле Крымского моста. Однако они "были повреждены штормами, что уменьшило их эффективность".

/ @DefenceHQ

Угроза ударов по Крымскому мосту – главные новости по теме

В апреле президент Владимир Зеленский сделал заявление о планах по разрушению Крымского моста. Он заявил, что Украина действительно хочет уничтожить эстакаду уже в этом году и другие военные объекты российских оккупантов на захваченном Крымском полуострове.

Украина готовится атаковать Крымский мост, написали журналисты немецкого Bild. В материале говорится, что атака на российские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер" как раз таки может указывать на подготовку ВСУ к операции по эстакаде.

Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост, считает полковник ВСУ Петр Черник. По его словам, нужно нанести комбинированный удар.

"Надо использовать 70-80 ракет ATACMS и Storm Shadow в смешанном цикле", - предположил эксперт.

/ Инфографика: Главред

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