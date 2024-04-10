Зеленский сделал заявление о планах по разрушению Крымского моста

Украина имеет полное право уничтожать объекты российских оккупантов, которые расположены на захваченных территориях, сказал президент Владимир Зеленский.

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Украина очень хочет уничтожить Крымский мост - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: соцсети, Офис президента

Украина в 2024 году хочет разрушить не только Крымский мост, но и другие объекты инфраструктуры, которые используют российские оккупанты. Речь идет о законных целях, расположенных на захваченных территориях. Об этом заявил президент Владимир Зеленкий.

В интервью Bild он рассказал о том, что контрнаступательные планы должны дать результат. Также гарант ответил на вопрос, удастся ли в 2024 году уничтожить Крымский мост.

"Мы очень хотим. И этот вопрос не в том, что именно мост, Керченский мост, о котором все говорят. Мы говорим о нескольких инфраструктурных вещах, которые являются военными целями. Это мост, это аэродромы, с которых взлетают самолеты", - отметил президент. видео дня

Кроме того, он добавил, что есть и другие объекты, которые являются легальными целями для ВСУ. Речь идет об аэродромах, откуда взлетают военные самолеты и наносят удары по Украине.

"Извините, это законные цели. И я уже молчу, что они расположены на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Планы Украины по уничтожению Крымского моста – главные новости:

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сделал прогноз о том, что Крымский мост будет уничтожен уже в 2024 году. Незаконно построенная эстакада должна прекратить существование.

Глава СБУ Василий Малюк сказал, что Украина способна уничтожить Крымский мост, однако не стоит торопить события. Государство намерен проводить и другие операции, чтобы нанести урон врагу.

Taurus – лучшие ракеты для сноса Крымского моста, полагает исследователь войны сэр Лоуренс Фридман. По его мнению, Германия не дает Украине такие ракеты, поскольку ждут, когда США первыми передадут Киеву свои аналогичные дальнобойные ракеты.

Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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