Путину грозит фатальное поражение, Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост - Черник

Армия Украины с дальнобойными ракетами и высокоточными бомбами могла бы за месяц организовать перелом на поле боя, считает военный аналитик Петр Черник.

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Крымский мост можно уничтожать ракетами ATACMS и Storm Shadow, на первый залп уйдет 70-80 ракет - Черник / Главред

Украина остро нуждается в дальнобойных вооружениях, чтобы эффективно вести оборонительную войну против агрессора России. Оружие нужно для прикрытия неба от воздушных ударов, уничтожения логистики противника и сбивания темпов его наступательных действий. Во время полномасштабной войны Запад постоянно выступал против ударов своим оружием по территории РФ, но теперь все больше иностранных политиков и чиновников призывают пересмотреть этот принцип. Возможность нанесения ударов по военным объектам на российской территории значительно усилит возможности ВСУ.

В интервью Главреду полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник проанализировал, сколько нужно Украине дальнобойных ракет, чтобы переломить ситуацию на поле боя, рассказал, почему Запад дозированно дает вооружение Киеву, назвал условие контрнаступления армии Украины в 2024 году, оценил перспективы Путина в случае поражения в войне, и назвал сценарий уничтожения Крымского моста.

На Западе активизировалась риторика о том, что Украине нужно предоставить больше дальнобойных вооружений. В Конгрессе США призвали администрацию президента Байдена снять табу на удары американским оружием по России. Идею поддерживает также и спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Как вы думаете, к чему приведут эти дискуссии? Запад в конце концов позволит бить своим оружием по РФ?

Все возможно. Давайте разберем ситуацию на конкретном примере. В июне 2022 года, когда я находился в зоне боевых действий в Донецкой области, президент США Джозеф Байден заявлял, что не предоставит Украине истребители F-16, потому что это будет означать пересечение "красных линий" и дальнейшую эскалацию. Но прошло время, и Байден решился на этот шаг - и F-16 у нас будут. Есть надежда, что к началу-середине лета истребители будут работать в Украине. Если именно так и произойдет, это будет колоссальный успех для нас.

Аналогичная ситуация и с дальнобойными ракетами. Конечно, нас интересуют ATACMS с дальностью поражения 300 км. Но также следует обратить внимание и на ракеты, которыми комплектуются F-16, - невероятные AGM-158 JASSM. Существуют комплектации, которые позволяют наносить удары по целям противника на расстоянии вплоть до 900 км. Удар пятью ракетами ATACMS по объектам россиян в Донецкой области (в оккупированном Моспино, - ред.), которым было уничтожено по меньшей мере три пусковых установки С-300/400, радар и боевую машину управления, показал, что у противника все очень плохо с зенитно-ракетным прикрытием. А ракета AGM-158 JASSM с дальностью поражения до 900 км вообще может спокойно долететь до аэродрома в Энгельсе, где базируются стратегические ударные ракетоносцы: Т-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Способность наносить удары такими ракетами может в корне все изменить.

Впрочем, следует учитывать и другой пример решений Запада. Месяц-полтора назад информационное пространство кипело сообщениями с милитаристской риторикой Макрона о том, что Франция вот-вот введет войска в Украину, а в итоге этого не произошло, и тема вообще исчезла с повестки дня.

Сложно сказать, какие именно решения примут на Западе. Но нам критически нужно, чтобы западный мир позволил использовать свое дальнобойное оружие по территории Российской Федерации.

Смотрите видео, в котором Петр Черник рассказал, как Украине уничтожить Крымский мост:

Риторика определенных представителей стран-партнеров свидетельствует об их страхе эскалации с Россией. Решится ли Запад предоставить Украине ракеты ATACMS и Taurus в достаточном количестве?

Западные партнеры могут решиться на такой шаг. Есть очень хороший философский военный тезис: боязнь эскалации неизбежно приводит к конфронтации. В этом контексте вспомним нацистскую Германию: все очень боялись Гитлера и повышения ставок в противостоянии с ним. В итоге нацизм перешел к агрессивной войне, и мы прекрасно знаем, чем все закончилось.

Сейчас в России, как отметил американский историк Тимоти Снайдер, сформировался шизофренический фашистский режим. От такого режима можно ожидать чего угодно. Убежден, что тирании понимают исключительно силу, только силу и ничего другого.

Запад обладает достаточным совокупным потенциалом, чтобы оказать нам реальную военную помощь, а не ограничиваться дозированными поставками вооружений. Например, ракет JASSM произведено более 2000 единиц, а ATACMS - более 4000 единиц. Это очень много. Истребителей F-16 произведено 4,5 тысячи, в рабочем состоянии - более 3 тысяч. Эти самолеты есть у 25 стран. Украина могла бы получить не 6 или 60 машин, а 220. Технически это не проблема.

Но есть сложная головоломка: как помочь Украине так, чтобы это не привело к ядерному удару России. Это ребус, тупик, из которого трудно выйти. Решится ли Путин на ядерный удар? Приведу пример. В 1962 году кипел так называемый Карибский кризис. В то время персонально Хрущеву ничего не угрожало, а о распаде Советского Союза речь вообще не шла. Но до применения ракет Р-12 оставались часы. СССР действительно был готов к такому шагу. Если бы не мудрость президента США Кеннеди и посредничество Римско-Католической церкви, планета Земля, наверное, уже несколько раз сгорела бы в ядерной катастрофе.

В отличие от Хрущева, Путину грозит полноценное поражение в Украине. Сжатие фронта даже до старой линии разграничения будет означать его потенциальную физическую смерть. Российская Федерация может развалиться, но в этом сценарии никто не заинтересован.

Как помогать Украине, чтобы не было ядерной войны - это проблемный узел, который, по моему мнению, никто не может решить. Поэтому Запад помогает постепенно: предоставляет, например, F-16, и смотрит, какой будет реакция России. Так будет и с ракетами, и с другой помощью.

Можем ли мы прогнозировать, когда именно Запад предоставит Украине дополнительные дальнобойные ракеты? Как такая помощь повлияет на ситуацию на поле боя?

Предоставление Украине ракет - вопрос лишь нескольких дней. Все необходимое нам оружие уже находится в Европе, и на его переброску не понадобится много времени. Мощный огромный контингент развернут в Европе. Годами он только усиливался - пехотинцев, артиллеристов и пилотов вряд ли оставили бы там без оружия. Огромное авиационное крыло у вооруженных сил Польши, а истребители F-22 и F-35 уже базируются даже в Литве. Думаю, что оружие на складах есть, а истребители на боевом дежурстве.

С технической точки зрения, для поставки Украине дальнобойных вооружений понадобится максимум одна-три недели. Проблема заключается лишь в наличии политического решения и количестве вооружений, которые нам могли бы предоставить.

Меня удивило, что в Донецкой области против россиян одновременно было применено пять ракет ATACMS. Это очень много, потому что обычно используются одна-две ракеты, максимум три. Это может свидетельствовать о том, что запас ATACMS немного больше, чем критические несколько единиц.

Мы понимаем, что сейчас о контрнаступлении ВСУ не может быть и речи. По вашему мнению, способны ли будут Силы обороны Украины проводить локальные контрнаступательные операции на отдельных участках фронта, если Запад предоставит необходимые дальнобойные ракеты?

Я не разделяю точки зрения о невозможности контрнаступления ВСУ. Убежден, что оно возможно, если у нас будет не несколько десятков, а несколько сотен, желательно более тысячи ракет ATACMS, AGM-158, а самое главное - высокоточных бомб класса JDAM калибров GBU-31, GBU-38 и GBU-39 весом от 230 кг до тонны, которые в планерном режиме могут работать на дальности 110 километров (больше, чем российские КАБы).

За месяц работы в таком режиме мы могли бы уничтожить до нуля всю логистику противника, особенно линии на дальних подступах, железнодорожные пути и эшелоны. Тогда у российского солдата в окопе закончится все: патроны, еда, одежда, медикаменты и питьевая вода. Он будет настолько истощен, что не сможет воевать.

Звучит немало нареканий по поводу того, что наше контрнаступление в прошлом году было неуспешным. Но мы, не имея преимущества в воздухе, все-таки прорубили "линию Суровикина" и создали плацдарм площадью 10х10 км. Наступление было успешным, но успех был не такой, какого ожидали. Мы думали, что дойдем до Мелитополя и северного Приазовья, но недооценили россиян, которые достали методички Первой и Второй мировых войн и продемонстрировали способность окапываться.

Теперь мы усвоили уроки войны. И если бы с помощью F-16 нам удалось решить проблему корректируемых авиабомб (они способны сбивать носитель КАБов - Су-34) и ежедневно применять по противнику до трех десятков ракет ATACMS, то за месяц мы добились бы переворота на фронте.

Поэтому я считаю, что контрнаступление возможно. Нам благоприятствуют и погодные условия. Но все упирается в количество качественного оружия и проблему с угрозой ядерного удара.

Журналисты Forbes после сокрушительного удара ВСУ по российскому тральщику "Ковровец" написали, что Украина уже способна дальнобойными ракетами ATACMS поразить Крымский мост. Как вы думаете, что будет с эстакадой в ближайшем будущем?

Я не знаю, что будет с Крымским мостом, но уверен, что его нужно отправить под воду. Почему его не уничтожают именно сейчас? Потому что действия, которые могут быть направлены на его поражение, не приведут к нужному эффекту. Что с того, если одна ракета ATACMS попала в мост и сделала там маленькую дырку? За несколько недель россияне такое повреждение отремонтируют. И нет необходимости использовать ракету стоимостью 1,5 млн долларов.

Крымский мост - большое сооружение длиной 18 км, и, чтобы его разрушить и сделать полностью непригодным к эксплуатации, нужно разбить несколько секций моста, 300-400 метров. Чтобы разбить 300-400 метров, надо использовать 70-80 ракет ATACMS и Storm Shadow в смешанном цикле. Для нейтрализации зенитно-ракетного прикрытия должна быть и обязательная атака сотней беспилотников. А самое главное - надо топить каждую баржу, которая будет направляться на ремонт моста.

В общем, чтобы уничтожить Крымский мост, у должно быть в запасе не менее 200 ракет. Есть ли у нас такое количество ракет, сказать я не готов.

Правильно ли я понимаю, что Украине теперь, кроме Крымского моста, надо разрезать сухопутный коридор также и в направлении новой железной дороги Ростов-Крым?

Стопроцентно. Все, что нам нужно для решения ключевых вопросов - достаточное количество дальнобойных ракет разных типов.

Приведу еще один исторический пример, который является доказательством того, как много нужно ракет для достижения результата.

Во время войны в Персидском заливе, которая началась в августе 1990-го и закончилась в феврале 1991 года, коалиция союзников во главе с Соединенными Штатами Америки провела операцию Буря в пустыне. Эта операция стала завершающей фазой персидской войны и, по документам, длилась 37 дней. За эти дни американцы отстреляли более 600 ракет ATACMS. На то время это еще была молоденькая ракета, 1988 года выпуска, три года на вооружении. Представим цифру - 600 ракет за 37 дней. Коалиция располагала 1700 самолетов, в течение операции было совершено 100 тысяч самолето-вылетов. Очень большие цифры, трудно даже представить.

И это против армии Саддама Хусейна, которая была не такой мощной, как армия России. Несмотря на то, что российская армия сейчас потрепана, побита и подорвана, она все равно крепче и мощнее, чем иракские войска Хусейна.

Кстати, я был в Ираке в 2004 году, после повторной войны Запада против режима Саддама Хусейна, и видел уничтоженные бункеры и взлетные полосы. Удары были такими массированными, что даже за 14 лет там не смогли восстановить инфраструктуру. Я не представляю, что будет у нас после использования, например, сотни самолетов F-16.

Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Китай готовится или уже начал поставлять России летальное оружие. По вашему мнению, насколько опасной может быть ситуация? При таком сценарии появится угроза заморозки войны в Украине, или Китай таки не решится отправлять Москве оружие в больших объемах?

Очень сложный вопрос. Потому что это не только наша война за независимость, это еще и прокси-война мировых тираний. Китай, Северная Корея, Россия, Иран - ось зла уже очерчена. В их сторону уже начинают смотреть Сирия и Саудовская Аравия. Образовались два мировых блока: Глобальный Север и Глобальный Юг. Ялтинская система международных отношений разрушена, новая нарисуется только путем большой войны. Другого сценария не будет. Вопрос только в том, где и как прокипит эта война. Китай созрел быть мировым гегемоном и пробует свои силы в рамках сценария этой войны. Его действия - акт большой драмы, которая называется мировая война. Мы уже в состоянии мировой войны. Ее еще можно задушить, как и в 1933, 1936, 1938 и даже 1939 годах.

У Китая есть что поставлять России. Он вырос из того же технологического уклада, что и Советский Союз и современная Российская Федерация. Китайцы располагают и снарядами 122 и 152 калибра, и реактивными системами залпового огня. Они модернизировали даже РСЗО Град, дальность которого увеличили с 16 до 30 километров.

Решится ли Китай передать летальное вооружение РФ? Сложно ответить. Здесь перед КНР фундаментальный принцип: чтобы становиться мировым гегемоном, надо развязывать войну. Других сценариев нет.

Впрочем, проблема для Китая заключается в том, что 80% экономики страны интегрировано в евроатлантическое пространство. Пекину могут угрожать санкции, которые приведут к серьезным, даже глобальным потерям. Трудно сказать, что победит: стремление Си Цзиньпина почувствовать себя повелителем или прагматичный капитализм. Когда Сталин стремился почувствовать себя повелителем мира, никакие трезвые расчеты его не останавливали. Сталин реализовал даже абсурдную, с точки зрения здравого смысла, операцию Багратион.

И вот мы видим, что Китай начал военные учения и уже машет кулаком в сторону Тайваня. Это очень серьезный и глобальный риск. Такого не было с 1947 года. С тех пор как коммунисты в Китае получили власть, они все время предупреждают, что будут воевать за Тайвань. И впервые в этом многолетнем споре Пекин применил военный аргумент. Ранее в Китае утверждали, что отношения с Тайванем будут строиться, как и с Гонконгом, путем консенсуса. Но теперь дипломатический механизм снят с повестки дня, и речь идет о военном пути решения.

Чем это закончится - не знаю. Впрочем, я стопроцентно уверен в том, что глобальный милитаристский квест уже начался. И остановить его невозможно.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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