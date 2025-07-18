Украина открыла фронт для теста иностранных разработок: какие технологии в приоритете

Кратко:
- Украина разрешила боевые тесты иностранного оружия на фронте
- Brave1 принимает заявки на участие в программе "Испытания в Украине"
- Приоритет - ПВО, ИИ-системы, средства противодействия дронам и авиабомбам
Иностранные производители вооружений смогут протестировать свое новейшее оружие непосредственно в условиях боевых действий в Украине. Как сообщает агентство Reuters, об этом заявила государственная платформа Brave1, которая занимается военными инновациями.
В рамках инициативы "Испытания в Украине" компаниям предложат присылать свою продукцию, проводить дистанционные обучения по ее использованию, а впоследствии - получать отчеты о результатах ее применения на поле боя.
"Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. Это дает компаниям понимание того, что действительно работает на передовой", - пояснил в интервью агентству руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз.
Мороз уточнил, что схема уже вызывает значительный интерес у производителей, однако воздержался от разглашения названий компаний и деталей реализации инициативы.
Brave1 также составила перечень военных технологий, которые заинтересована испытывать в первую очередь. Среди главных направлений - системы противовоздушной обороны, искусственный интеллект для перехвата беспилотников и борьбы с планирующими авиабомбами.
"У нас есть перечень приоритетов. Один из них - противовоздушная оборона: новые средства противовоздушной обороны, перехватчики беспилотников, системы с искусственным интеллектом, все решения против скользящих бомб", - отметил он.
По информации Reuters, Украина также заинтересована в системах электронного профилирования на земле, передовых решениях управления огнем и ИИ-наведения для повышения точности артиллерии.
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Как сообщал Главред, Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.
Кроме того, Оборонная технологическая революция в Украине заставляет Запад пересматривать подходы к военным поставкам. В то время как Россия продолжает полагаться на многочисленную армию, массированные ракетные обстрелы и дроновые атаки, Украина демонстрирует другой подход - создание современных беспилотников, роботизированных платформ и передовых систем в сверхкороткие сроки и с ограниченным бюджетом.
Также Украинская miltech-команда проекта ODIN внедрила собственную разработку - высокоскоростной дрон-перехватчик ODIN Win_Hit, предназначенный для эффективного уничтожения беспилотников типа Shahed.
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Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
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