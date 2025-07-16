Бьет быстро и точно: украинский дрон-перехватчик успешно сбивает российские БпЛА

Для защиты от вражеских ударных БпЛА Украина нуждается в инженерных решениях, основанных на применении специализированных дронов-перехватчиков.

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Дрон-перехватчик ODIN Win_Hit предназначен для уничтожения беспилотников типа Shahed / Коллаж: Главред, фото: t.me/fpv_odin

Что известно:

Разработка уже прошла испытания и продемонстрировала высокую эффективность

Боевое подразделение Night ODIN Crew уже успешно применяло дрон в реальных условиях

Украинская miltech-команда проекта ODIN внедрила собственную разработку — высокоскоростной дрон-перехватчик ODIN Win_Hit, предназначенный для эффективного уничтожения беспилотников типа Shahed.

Разработка уже прошла испытания и продемонстрировала высокую эффективность в действии, сообщается в официальном Telegram-канале проекта.

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В ODIN подчеркивают, что для успешной защиты от вражеских ударных БпЛА Украина нуждается в инженерных решениях, основанных на применении специализированных дронов-перехватчиков. Одним из таких решений стал именно Win_Hit.

"Мы создали и протестировали решение для перехвата и уничтожения Shahed-136 в небе. Используется наш собственный FPV-дрон ODIN Win_Hit, обладающий высокой скоростью и точностью", — говорится в сообщении.

/ Инфографика: Главред

Боевое подразделение Night ODIN Crew уже успешно применяло дрон в реальных условиях — были зафиксированы успешные перехваты дронов Shahed и Geran над центральными регионами Украины.

Одновременно команда ODIN активно сотрудничает с подразделениями Сил обороны, продолжая полевые испытания и адаптацию дрона к реальным боевым условиям. Цель — интеграция решения в более широкий комплекс ПВО на тактическом уровне.

Также сообщается, что первая партия из 100 дронов ODIN Win_Hit уже почти готова и в ближайшее время будет передана проверенным военным подразделениям.

Основные характеристики дрона ODIN Win_Hit:

Крейсерская скорость: 200–220 км/ч

Атакующая скорость: до 280–300 км/ч

Время в воздухе: от 7 до 10 минут

Рабочая высота: от 100 до 5000 метров

Варианты запуска: вручную, с наземной платформы или с воздушного носителя.

Ранее СМИ раскрыли, что скрывается за новым оружием против БПЛА. Применение этих боеприпасов позволяет избежать дополнительной нагрузки на солдат и заменить магазин без смены оружия.

Как сообщал Главред, российские оккупанты начали применять на фронте новые ударные дроны - так называемые мини-"Шахеды". Об этом рассказал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Бескрестнов Сергей с позывным "Флеш".

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Что известно о дронах "Гербера" Гербера – российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), используемый в военных действиях России против Украины. Этот дрон является упрощенной и более дешевой версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2". Корпус Герберы изготовлен из пенопласта, что делает его легким и относительно дешевым в производстве. Внутренние компоненты дрона расположены в корпусе из фанеры. Такая конструкция позволяет снизить затраты на производство и упростить процесс сборки. Корпус из пенопласта обеспечивает дрону небольшой вес, что увеличивает его маневренность и дальность полета. Использование таких материалов также делает Герберу менее заметной для радаров, пишет Википедия.

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