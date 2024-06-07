Лучше ATACMS: названо самое эффективное оружие для уничтожения Крымского моста

Одних лишь американских дальнобойных ракет ATACMS будет недостаточно для полного уничтожения Керченского моста, который соединяет материковую часть России с временно оккупированным Крымом. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов.
По его словам, ракетами ATACMS Керченский мост разрушить не удастся, потому что у них для этого недостаточно веса боевой части.
"А вот новейшие модификации морских дронов, у которых 1 000 и 1 500 кг боевой части, могут разрушить основание этого моста", - указывает он.
Жирохов подчеркивает, что Крымский мост проектировался и строился с большим запасом прочности, поэтому удары по нему с помощью ATACMS и Storm Shadow он сравнивает с комариными укусами.
"Будет больше эффекта, если в опору моста врежется морской беспилотник с боевой частью в полторы тысячи тонн взрывчатки. Сейчас мы видим комбинированную атаку ракетами, которая должна вынести противовоздушные и радиолокационные системы, прикрывающие мост", - добавляет аналитик.
Он отметил, что после их уничтожения зайдут морские дроны и уничтожат Керченский мост.
"В этом контексте давайте вспомним, как Украина наносила удары по Антоновскому мосту. Били ракетами HIMARS, активно бомбили этот мост, но так и не смогли его разрушить. Уничтожили Антоновский мост только россияне, которые завезли несколько тонн взрывчатки и взорвали эстакаду", - резюмировал эксперт.
Кто такой Михаил Жирохов?
Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области.
Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.
Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.
Удары по Керченскому мосту - взрывы в Крыму
Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины активно уничтожают вражеские системы противовоздушной обороны и управления в оккупированном Крыму. Они также готовятся к принятию истребителей F-16 и нанесению удара по Крымскому мосту. Об этом заявил военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов.
По данным экспертов, украинские силы готовятся к удару по Крымскому мосту, который соединяет временно оккупированный Крым с материковой Россией, сообщает Bild.
Россия увеличивает меры безопасности вокруг Крымского моста, размещает дополнительную авиацию и перемещает системы противовоздушной обороны в этот район. Оккупанты боятся уничтожения Крымского моста и готовятся к возможному удару. Об этом сообщили партизаны из движения "Атеш".
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