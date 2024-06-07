Зеленский во Франции сказал, на кого Путин нападет после Украины

Война в Украине имеет такое же экзистенциальное значение для Европы, как и в предыдущих битвах 80 лет назад, сказал президент.

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Владимир Зеленский 7 июня выступил перед Национальным собранием Франции / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после Украины российская агрессия может быть направлена простив других европейских государств. Об этом он сказал в пятницу, 7 июня, выступая перед Национальным собранием Франции.

"Мы живем в такое время, когда Европа снова перестала быть континентом мира, к сожалению. И в то время, когда нацизм вновь возвращается, к сожалению. Когда в Европе снов рушатся дотла города и сжигаются села, когда в Европе снова фильтрационные лагеря, депортации и ненависть, которая стала новым российским культом. Когда Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы не заслуживают самостоятельного существования", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что сейчас все преступления страны-агрессора России направлены против Украины. Но завтра российская агрессия может быть направлена против других.

"Видно уже даже очередность, как может пойти дальше агрессия: Балтия, Польша, Балканы и дальше. Этот российский режим не признает границ, ему недостаточно даже Европы. Он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель, он инвестирует в террор там, куда может дотянуться, там, где не встречает сопротивления", - сказал президент.

По словам главы государства, война в Украине имеет такое же экзистенциальное значение для Европы, как и в предыдущих битвах 80 лет назад.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Украина однажды будет иметь современную боевую авиацию.

"Уверен, что придет день, когда Украина сможет увидеть в своем небе такие же самолеты, которые вчера мы видели в небе Нормандии. Вашу боевую авиацию, блестящие истребители, которые под управлением украинских пилотов докажут, что Европа крепче, чем зло, посмевшее угрожать Европе. Сейчас, как 80 лет назад, можем это доказать могуществом нашего единства, могуществом союзничества, могуществом наших общих идеалов", – сказал президент Украины.

В конце речи Зеленский обратился к собравшимся на французском языке, чем вызвал 1,5-минутные овации.

Смотрите видео - Выступление Владимира Зеленского перед Национальным собранием Франции:

Визит Зеленского во Францию - последние новости

Президент Владимир Зеленский 6 июня прибыл в Париж. Поездка Зеленского совпала с 80-летней годовщиной высадки союзников в Нормандии. Примечательно, что Париж не позвал на событие российского диктатора Владимира Путина, хотя и разрешил участие в мероприятиях российской делегации.

7 июня украинского лидера примет в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон. У Макрона запланирована также личная встреча с Джо Байденом после завершения торжеств.

Тем временем президент Франции подтвердил предоставление ВСУ разрешения наносить удары по территории России французским вооружением. При этом иностранный лидер не уточнил дальности этих атак.

Макрон также объявил, что Украина получит в рамках очередного пакета помощи от Франции боевые самолеты Mirage 2000-5.

Кроме того, Франция планирует подготовить полноценную бригаду украинских военных численностью 4500 тысяч человек.

Что такое D-Day D-Day ("день Д") - это день начала крупнейшей в истории войн десантной операции. Ровно 72 года назад войска США, Британии и Канады высадились в Нормандии, начав крупнейшую в истории войн десантную операцию. 6 июня 1944 года в 6 часов 30 минут войска США, Британии и Канады высадились на пляжах французской Нормандии и вступили в бой с Вермахтом. К тому моменту в тылу германских войск действовали десантники, переброшенные более чем на 800 самолетах и планерах. Гитлер ожидал вторжения союзников во Францию, однако благодаря мастерски проведенной кампании дезинформации его удалось убедить в том, что в Нормандии будет нанесен лишь отвлекающий удар, а главный последует в районе Кале. Поэтому нацисты не перебросили подкрепления в Нормандию в первые критические дни сражения, что позволило союзникам закрепиться на побережье и начать планомерно расширять плацдарм. К концу июня союзники имели во Франции уже 850 тысяч солдат и начали развивать наступление на Париж и Нидерланды. За эту операцию Дуайт Эйзенхауэр получил от советского правительства орден Суворова Первой степени. В 1953 году он стал президентом США.

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