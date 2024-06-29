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"Трамп – не лучший кандидат": почему Пекину выгодна победа Байдена – мнение

Алексей Тесля
29 июня 2024, 13:38
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При победе Дональда Трампа на выборах только усилятся противостояния между США и Китаем, считает Виталий Кулик.
Байден, Трамп,
Дональд Трамп и Джо Байден / колаж: Главред, фото: CNN

Несмотря на то, что РФ ожидает положительных для себя результатов в случае победы Дональда Трампа на выборах в США, надежды Москвы могут не оправдаться, заявил политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"РФ снова наступает на те же грабли, потому что ожидания Трампа может быть не таким, на которое рассчитывает Путин. Он думает, что Трамп вернется к тактике крупных мазков - ключевых договоренностей, после которых будут дополнительные согласования. Но Трамп непредсказуем", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что то же самое касается и частично антиамерикански настроенных стран Глобального Юга, которым РФ будет навязывать мысль о том, что кризис в США не может диктовать стандарты демократии для всего мира.

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"Мол, смотрите, что происходит с их демократией, эти образцы для подражания себя не оправдывают. А Китай будет выжидать, потому что для них Трамп - не лучший кандидат, ведь при Трампе только усилятся противостояния между США и Китаем. Для них лучшим кандидатом был бы Байден, даже при всех его условностях, с которым Китай пытается восстановить элементы отношений", - добавил Кулик.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Ранее США разнесли Пекин и заявили о "большой ошибке". Китай поставляет агрессору России технологии и поддерживает с ней связь на протяжении всей полномасштабной войны против Украины, сказал Николас Бернс.

Напомним, ранее сообщалось о возможном сценарии войны Китая и США. Если говорить о ядерной дубинке, то у китайцев около 400 таких ракет, а у США - 5 тысяч, говорит эксперт.

Как сообщалось ранее, позиция Китая может измениться после выборов в США. Байден более выгоден Китаю, чем Трамп с его непредсказуемостью.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
/ Инфографика: Главред

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