'Красная линия для Запада': какая помощь России со стороны Китая станет крахом

Экономика Китая заточена на внешние рынки на внешние рынки, самостоятельно она работать не сможет.

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Когда Китай пересечет "красную линию" / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот: видео

В интервью Главреду генерал-майор запаса, бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун проанализировал, какая помощь России со стороны Китая станет красной чертой для Запада.

"Я не думаю, что Китай начнет напрямую оказывать России военную помощь. Это однозначно станет крахом для Пекина. Экономика Китая заточена на внешние рынки на внешние рынки, самостоятельно она работать не сможет. И ограничения на рынке электрических автомобилей для китайских автомобилей с помощью различных налогов и лицензирования тоже будут иметь свои последствия", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что Китай вообще играет в очень интересные игры. Также Пекин очень бурно развивает строительство и уже настроил в пустынях города, которые никому не нужны.

"Пытается влезть в строительные проекты в других странах, получает решительный ответ и в конце концов проваливает свои инициативы. Китайская экономика настолько разогрета, что ей постоянно надо где-то "выпускать пар", но диверсификация возможностей не всегда удается", - отметил Ягун.

Эксперт считает, если западная цивилизация во главе с Соединенными Штатами почувствует со стороны Китая существенную опасность, тогда Пекин будет иметь огромные проблемы.

"Китайский внутренний рынок не способен переварить все, что производит КНР. Россия, КНДР, Сирия и другие государства, на которые надеется Китай, в этом ему тоже не помощники. Поэтому любые потуги Китая по прямой военной помощи РФ будут просто уничтожены. Понятно, что сейчас Китай помогает России опосредованно. Мы все это видим. Лазейки перекрываются там, где это возможно сделать", - пояснил Ягун.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, что грозит Китаю, если он окажет прямую военную поддержку России:

Напомним, что стало известно, какие угрозы после подписания соглашения Путина с КНДР. Недавно страна-агрессор Россия и КНДР подписали взаимное соглашение, предусматривающее обмен военной помощью. Это вызывает беспокойство у партнеров, особенно у Вашингтона и Сеула.

Си загнал Путина в тупик. В FT раскрыли, какой ультиматум Китай выдвинул России, ведь попытки России заключить с Китаем соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" зашли в тупик из-за разногласий по ценам и объемам поставок.

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