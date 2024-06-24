Украина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - Ягун

Россия строит систему, которая в один момент просто перестанет работать - процесс движется в правильном для Украины направлении, считает Виктор Ягун.

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Путину вряд ли стоит надеяться на президентство Трампа, от России отворачиваются даже правые в Европе - Ягун / Коллаж: Главред, фото: Facebook В. Ягуна, ua.depositphotos.com

Украина параллельно с отражением российской военной агрессии на поле боя запустила дипломатический трек, направленный на мирное, но справедливое завершение войны. Киев подтвердил свою четкую позицию: РФ должна полностью вывести свои войска со всех оккупированных территорий и понести ответственность за содеянное. В ответ Россия в лице Путина разразилась абсолютно неприемлемыми требованиями по переговорам и собирается приобщить Китай к планам относительно замораживания войны. Впрочем, пока Кремль бредит усилением сотрудничества с Китаем, у самого Пекина в отношении Москвы совсем другие планы.

В интервью Главреду генерал-майор запаса, бывший замглавы Службы безопасности Украины Виктор Ягун проанализировал, чем продиктовано "ультимативное" заявление Путина, рассказал, с какой проблемой столкнется Китай, если напрямую поддержит РФ и проведение альтернативного "мирного саммита", объяснил, почему надежды Путина на президентство Трампа могут не оправдаться, оценил готовность Китая поглощать российские территории и назвал сроки истощения России.

Недавно Путин заявил, что Москва якобы готова прекратить огонь и начать переговоры с Киевом, если Украина выведет войска из четырех своих же областей и откажется от НАТО. В целом, это абсурдное заявление с любой точки зрения, особенно в ситуации, когда РФ не может обеспечить эту угрозу военным путем. Как относиться к такому заявлению? Это было посланием к Саммиту мира или неким другим сигналом?

Заявление Путина - это истерика. Россияне не могут ничего добиться на поле боя, поэтому терроризируют мирное население в глубине территории Украины, особенно в прифронтовых городах, и выдвигают требования, которые никто не собирается выполнять.

Они действительно продвигаются примерно на 100-200 метров в день и в целом за последние месяцы оккупировали где-то 500 м² ценой огромных потерь. К сожалению, у России нет болевого порога, и в ближайшее время там вряд ли кто-то поднимет шум из-за больших потерь. Но то, что россияне идут по пути истощения, это факт.

Эксперты придерживаются точки зрения, согласно которой Россия в военном и экономическом плане будет развиваться максимум до конца 2025 года. И в дальнейшем прогресса российского военно-промышленного комплекса и экономики никто не прогнозирует. Времени у противника мало. Он и сам понимает, что Украина свой болевой порог уже прошла - у россиян возможности уменьшаются, а у нас они, к счастью, начинают увеличиваться. Мы предполагаем, что к концу 2024 - началу 2025 года Украина может выйти на паритет с Россией по боеприпасам и военной технике. Единственное, в чем мы не можем тягаться с россиянами, это человеческий ресурс. Однако преимущество в количестве людей не всегда является ключевым показателем, что продемонстрировали войны в Израиле, Вьетнаме и Афганистане.

Заявление Путина - это истерика и показатель того, что Россия не способна добиться результатов на поле боя - Ягун / Скриншот YouTube

Посмотрим, как в дальнейшем будут развиваться события. Риторика Путина - это поднятие ставок. Расчет на то, что а вдруг прокатит. Как у гопников: давайте поднимем ставки и где-то на середине сойдемся, а вдруг они скажут, мол, ну, хорошо, давайте остановимся. Но пока Россия не выведет свои войска со всех территорий Украины в границах 1991 года, никто не остановится.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, что грозит Китаю, если он окажет прямую военную поддержку России:

В конце 2025 года Россию ожидает длительная стагнация, или там все посыплется, условно говоря, в течение нескольких месяцев?

Трудно сказать, произойдет ли это в течение нескольких месяцев, но события могут развиваться непредсказуемо. В качестве примера можем вспомнить, что случилось с правительственными войсками Афганистана или Южного Вьетнама. Все у них было нормально - деньги и военная техника стабильно предоставлялись. Однако в какой-то момент что-то пошло не так, и резко все рухнуло.

Ситуация в России может измениться, если в определенных кругах увидят, что политика Путина ведет не только к стагнации, но и к провалу. Некоторые политики и чиновники пытаются подстроиться под ситуацию и уже высказывают мысли о построении социализма с "красивым лицом". Однако кому понравится, когда у него начнут забирать заводы, корабли и пароходы? Царизм восстановить не могут, потому что нет элиты. Воссоздать Советский Союз не способны тоже, поскольку надо будет все отдавать и делиться, чего делать очень не хочется. Никто ничего конкретного не предлагает, поэтому они строят гибридную систему, которая в определенный момент перестанет работать. И тогда кто-то из богачей скажет: слушайте, а зачем нам это надо? Давайте за спиной всех фигур договоримся и создадим для себя совсем другие рамки. У кого есть деньги - выкрутятся, а с остальными будем разбираться.

В любой момент в России что-то может произойти. Возможен сценарий "черного лебедя". Конечно, хотелось бы, чтобы все произошло как можно скорее, но в ближайшее время такого развития событий я не прогнозирую. Впрочем, россияне движутся в нужном для нас направлении.

Ситуацию лучше анализировать сквозь призму событий на фронте, а не риторики России. У россиян все меньше бронетехники, уменьшаются общие возможности для ведения войны. Их военных меньше не становится, но они уже либо лезут пешком, либо используют мотоциклы. Причем не профессиональные мотоциклы, с заводов, а украденные в соседних селах. Если вспомнить российскую пропаганду, нужно сказать, что такая армия не способна дойти ни до Львова, ни до Варшавы. Не говоря уже о Берлине, о чем они так любят мечтать.

Россия мечтает о консолидации на дипломатической арене. Руководитель МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва будет использовать "инициативу" Путина по Украине и продвигать ее в сотрудничестве с Китаем. Как вы думаете, есть ли угроза того, что Китай и Россия создадут свой альтернативный "саммит мира" с целью продвижения российской повестки дня завершения войны?

Такое мероприятие может состояться. В Китае уже говорили, что 26 стран поддерживают его так называемый мирный план, вот их представителей и могут собрать. Однако надежды России на дипломатическом поле напрасны, подобные шаги не выглядят перспективно. Пекин обвинял Украину и Запад, что Саммит мира проводился без России. Вот пусть они попробуют провести саммит без Украины. Что они сделают, больше стран соберут? Зададут какие-то конкретные направления? Ни одна из принятых в Швейцарии позиций не противоречит Уставу ООН. Все в рамках правил организации. А что примут на саммите Китая и России? Предложение признать право сильного на оккупацию территорий? Тогда пусть Китай потом не обижается, что кто-то будет посягать на его территориальную целостность, к которой он относит и Тайвань. Я очень хотел бы посмотреть на тот саммит и страны, которые на него соберут.

Китай способен напрямую поддержать Россию в военном плане, но тогда Пекин ожидает катастрофа - Ягун / Скриншот YouTube

Проблема Китая заключается в том, что сейчас он оказался на распутье: если Пекин напрямую станет на сторону России, он уже не сможет быть посредником во многих делах, в том числе и на Ближнем Востоке, где Пекин хотел стать глобальным игроком. Китайцам скажут: ваша позиция уже не является нейтральной. И те страны, которые отказались приехать на Саммит мира, проигнорировали событие или стали нейтральными, оказались в очень интересной ситуации.

И тогда, если состоится такой саммит, пусть Китай не разочаровывается в том, что у него не получилось развить отношения с Европой. Кстати, уже именно Европа, а не Штаты, очень критически настроена по отношению к Китаю. Уже есть ощущение, что КНР не удается построить отношения с Брюсселем.

Путин надеялся на политические успехи в Европе, но выборы в Европарламент стали одним из первых звоночков того, что 2024-й станет годом его напрасных надежд. Да, политические силы правого и левого спектров добились определенного успеха, однако центристские партии удержали свое преимущество. Более того, правый центр меняет свои взгляды, и они уже совсем не такие, какими их хотел бы видеть Путин. Можем проследить изменения на примере не только итальянских (они когда-то очень положительно относились к России), но и французских правых. Посмотрите, как изменилась риторика Ле Пен - зачем ей Россия со всеми проблемами, когда надо защищать Францию. А если она хочет защищать Францию, надо отстаивать интересы европейской цивилизации. Это как раз то, что сейчас делает Украина. Правые прекрасно понимают ситуацию, остался один только Орбан со своими 11 депутатами в Европарламенте.

Кроме того, если Путин надеется, что придет Трамп, и в Штатах изменится ситуация, то он серьезно ошибается. В США сейчас делают все для того, чтобы у Украины была долгосрочная поддержка, которая не зависела бы от прихотей президента. И еще неизвестно, какой будет политика Трампа, если он станет президентом. Я знаю, что люди, которые работали с Трампом, поддерживают Украину. К тому же президент в Штатах - не настолько могущественная фигура, как кто-то думает. Президент ограничен в своих действиях, которые существенно контролируются его командой. Поэтому посмотрим, чем завершатся выборы в ноябре.

По моему мнению, политической риторике Трампа уделяется слишком большое внимание. Мы же понимаем, что предвыборная риторика и настоящий политический курс могут существенно отличаться. Кстати, в западных СМИ недавно описывали сценарий, согласно которому вероятные будущие договоренности Трампа с Путиным могут провалиться, и тогда военная поддержка Украины значительно усилится. Как вы оцениваете подобный вариант развития событий?

Я думаю, что именно так и может произойти. Потому что Трамп - парадоксально прямолинейный человек. Возможна ситуация, при которой Трамп прямо поговорит с Путиным и подумает, что тот адекватный и нормальный человек. А Путин начнет вилять хвостом, ведь он - трус и лжец, который говорит одно, а потом спустя несколько месяцев делает совсем другое. Этому множество подтверждений, начиная от его действий в начале президентства и заканчивая историей о полномасштабном нападении на Украину. Все слышали, как Путин и российские представители говорили, что нападения якобы не будет.

Когда Трамп скажет, что договорился с этим парнем, а парень продемонстрирует диаметрально противоположное поведение, реакция Трампа будет непредсказуемой для того, кто его обманывает. Поэтому пусть готовятся.

Путин пожалеет, если обманет Трампа - Ягун / Скриншот YouTube

Как вы оцениваете уровень военной помощи РФ со стороны Китая? Может ли Пекин, чтобы не попасть под санкции, определенным образом усилить поддержку Москвы через, например, КНДР или Центральную Азию?

Китай может сделать все. Это в целом самодостаточный игрок.

Какая помощь России со стороны Китая станет красной чертой для Запада?

Я не думаю, что Китай начнет напрямую оказывать России военную помощь. Это однозначно станет крахом для Пекина. Экономика Китая построена на внешних рынках, самостоятельно она работать не сможет. И ограничения на рынке электрических автомобилей для китайских авто с помощью различных налогов и лицензирования тоже будут иметь свои последствия.

Китай вообще играет в очень интересные игры. Пекин очень бурно развивает строительство и уже настроил в пустынях города, которые никому не нужны. Пытается влезть в строительные проекты в других странах, получает ответку, и, в конце концов, проваливает свои инициативы. Китайская экономика настолько разогрета, что ей постоянно надо где-то "выпускать пар", но диверсификация возможностей не всегда удается.

И если западная цивилизация во главе с Соединенными Штатами почувствует со стороны Китая существенную опасность, Пекин получит огромные проблемы. Китайский внутренний рынок не способен переварить все, что производит КНР. Россия, КНДР, Сирия и другие государства, на которые надеется Китай, в этом ему тоже не помощники. Поэтому любые потуги Китая относительно прямой военной помощи РФ будут просто уничтожены.

Понятно, что сейчас Китай помогает России опосредованно. Мы все это видим. Лазейки перекрываются там, где это возможно сделать.

Китай всегда славился высокомерной политической культурой, а слово "Россия", как писал Збигнев Бжезинский, в свое время означало для китайцев "голодная земля". Чего потребует Пекин от Москвы в обмен на военную помощь? КНР будет забирать у нее территории или поглощать их каким-то другим путем?

Сейчас российские территории Китаю не нужны. Я не верю, что Китай пойдет на расширение своих земель. Есть территории, такие как Владивосток и часть Манчжурии, которые Россия в свое время получила. И, возможно, они могут вернуться Китаю. Но остальные земли КНР вряд ли будет забирать, потому что Пекину достаточно того, что уже есть.

Китай нуждается в доступе к ресурсам. Например, есть река Туманная, 15 км которой протекает между Китаем и Северной Кореей. Это пятнадцать километров от границы с Китаем и до Японского моря. Сейчас решается вопрос, чтобы Россия предоставила Китайскому торговому флоту свободный доступ для выхода к Японскому морю. На карте можно увидеть, что это фактически прямой выход в океан в обход Японии и напрямую на Соединенные Штаты, Латинскую Америку и на северный морской путь. Это позволит Китаю построить гТуманной торговый порт и обеспечит выход к бухтам Японского моря, которые не замерзают - к тому же самому Владивостоку.

Китаю сейчас нужны именно такие возможности - торговые пути и ресурсы. Пекин пока не готов поглощать территории. Это станет возможным только при условии начала распада России, если определенные народы примут решение о том, что им нужна не самостоятельность, а интеграция в Китай.

Китаю необходима слабая и контролируемая Россия, которая может голосовать так, как этого надо Пекину.

Россия сотрудничает и с Северной Кореей. Недавно мы слышали от Сеула, что режим Ким Чен Ына мог передать россиянам 5 миллионов боеприпасов. Ранее были упоминания о переданных ракетах. Какие опасные вооружения Северная Корея может передать РФ?

Северная Корея может передать только боеприпасы. Боеприпасы и порохи - это основное, от чего сегодня зависит Россия. Россиянам нужны боеприпасы, потому что они их бездумно используют на поле боя и по-другому воевать не могут. Только у КНДР есть возможности предоставлять России боеприпасы в нужном для Москвы количестве.

Что можно сделать, чтобы предотвратить поставки из КНДР в Россию? Сложно сказать. Возможно, надо усилить давление на Северную Корею со стороны Соединенных Штатов и Южной Кореи. Например, развернуть в районе Корейского полуострова группировку войск и подогнать авианосец, чтобы заставить КНДР опомниться и понять, что снаряды нужны, в первую очередь, именно Пхеньяну. Вряд ли есть много механизмов, которые можно применить против никем неконтролируемого северокорейского правительства.

Ким Чен Ыну нужны от Путина технологии для атомных подводных лодок и боевая авиация, считает Виктор Ягун / Скриншот YouTube

Технология строительства атомных подводных лодок и современная авиация - вот, что нужно Северной Корее от России. В Пхеньяне хотят, чтобы подводные лодки можно было отправлять ближе к Соединенным Штатам. Держать их вблизи побережья США для того, чтобы пытаться диктовать свои требования. Сейчас КНДР не может подготовить ракеты, которые способны быстро летать и угрожать Штатам, поэтому вся надежда на Россию. Остальные вооружения, даже несмотря на бедность, Северная Корея способна производить сама.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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