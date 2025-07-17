"Невероятные инновации": Келлог посетил оборонные базы Украины

Главные тезисы Келлога:
- Украинцы лидируют в новом типе войны
- США должны обратить внимание на опыт Украины и адаптироваться
Спецпредставитель президента США Кит Келлог, который сейчас находится в Украине, побывал на оборонных предприятиях и высоко оценил потенциал в производстве дронов.
"Я собственными глазами увидел, как создаются и разрабатываются дроны украинского производства. Невероятные инновации, особенно в сфере дронов", - написал Келлог в соцсети Х.
По его словам, "в этой новой эпохе/типе войны украинцы лидируют".
"Их скорость инноваций и способность к переработке впечатляют. Наша оборонно-промышленная база должна принять это во внимание и адаптироваться", - добавил Келлог.
Как писал Главред, Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Веспа-15". Эти БПЛА способны преодолевать расстояния до цели в несколько десятков километров с значительной боевой нагрузкой. Дроны комплекса имеют повышенную устойчивость к работе вражеских средств радиоэлектронного противодействия.
Тем временем украинские разработчики активно совершенствуют технологии дронов-носителей, известных как "дронатоматы". Это большие беспилотники, которые способны доставлять меньшие FPV-дроны в глубокий тыл врага.
В декабре 2024 года командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский рассказал, что Украина имеет лазерное оружие "Тризуб", способное сбивать самолеты на высоте более 2 км. По его словам, Украина стала пятой страной в мире, обладающей подобной технологией.
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