Поражает бронетехнику и летит на десятки км: Украина создала новый дрон

Кратко:
- Дроны комплекса имеют повышенную устойчивость к работе РЭБ
- Дроны поражают не только живую силу врага, но и бронетехнику и автомобили
Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Веспа-15". Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
К слову, "веспа" с итальянского переводится как "оса".
Беспилотные летательные аппараты Веспа-15 способны преодолевать расстояния до цели в несколько десятков километров с значительной боевой нагрузкой. Дроны комплекса имеют повышенную устойчивость к работе вражеских средств радиоэлектронного противодействия.
Отмечается, что взрывное "жало" украинской "Веспы" может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и прочее.
"Комплекс имеет модификации дронов для выполнения различных задач днем и ночью", - добавили в ведомстве.
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Как сообщал Главред, на фоне возможного сокращения помощи США Украина активно наращивает собственное производство артиллерии, в частности САУ "Богдана", которых в 2025 году будут выпускать более 20 в месяц (против 6 в 2023). Украина уже производит более 85% комплектующих для "Богданы" и планирует довести этот показатель до 95% до конца года.
Также в декабре прошлого года командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский рассказал, что Украина имеет лазерное оружие "Тризуб", способное сбивать самолеты на высоте более 2 км. По его словам, Украина стала пятой страной в мире, обладающей подобной технологией.
Кроме этого, Украина может разрабатывать собственную систему ПВО стратегического уровня, мощнее Patriot и с большей дальностью, чем SAMP/T, сообщает Defense Express. Партнеров для проекта ищут среди европейских компаний, в частности шведского Saab и норвежского Kongsberg.
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