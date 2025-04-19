Украина уверенно увеличивает производство ключевого оружия в войне с РФ - WP

Все больше стран рассматривают модель вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо поставки оружия.

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Украина увеличивает производство ключевого оружия / коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Кратко:

Европейские союзники инвестируют в артиллерию украинского производства

Украину используют в качестве испытательного полигона

На фоне опасений по поводу сокращения поддержки со стороны США Украина наращивает производство ключевого оружия в противостоянии с Россией – артиллерии. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что по мере того как будущее войны становится все более неопределенным, европейские союзники напрямую инвестируют в артиллерию украинского производства, в частности, САУ "Богдана", производство которых резко возросло в ходе войны с Россией - с шести в месяц в 2023 году до более чем 20 в 2025 году.

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Один из европейских чиновников отметил, что все больше стран рассматривают модель вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо поставки оружия, предлагая более быстрый путь, поскольку собственные запасы Европы иссякают после многих лет поставок оружия Киеву.

По словам чиновника, эта стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину в качестве испытательного полигона для разработки оружия, такого как беспилотники, в которых у них нет такого большого опыта.

"Это беспроигрышный вариант. Для нас это дешевле. Им нужно производить. И украинцы многому нас учат", - добавил европейский чиновник.

Как отмечает WP, несмотря на увеличение количества беспилотников на передовой, артиллерия остается ключевой частью конфликта. По сравнению с беспилотниками, артиллерийские орудия могут более эффективно подавлять траншейные операции, останавливать штурмы и убивать противников.

Директор агентства оборонных закупок Министерства обороны Арсен Жумадилов отметил, что Украина добилась "огромных успехов" в производстве оружия калибра НАТО после вторжения России в 2022 году. По его словам, более 85 процентов деталей, необходимых для "Богданы", производятся в Украине, и к концу года эта цифра должна вырасти до 95 процентов.

"Сейчас САУ производятся в Украине в объемах, не имеющих аналогов в Европе", - сказал Жумадилов.

Оружие Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, Вадим Сухаревский в середине декабря прошлого года заявил, что у ВСУ есть лазерное оружие Тризуб. Комплекс позволяет сбивать вражеские военные самолеты на расстоянии 2 тысячи километров.

Кроме того, украинские защитники начали применять на фронте украинские беспилотные авиационные комплексы В-1. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Также Украина разрабатывает новые наземные боевые беспилотники, которые управляются через волоконно-оптический кабель, что позволяет обходить российские средства радиоэлектронной борьбы.

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