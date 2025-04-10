"Изменят правила войны": Украина тестирует боевые дроны на оптоволокне

Украинский чиновник сказал, что такие роботы могут стать "следующей технологией, которая изменит правила войны".

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Иллюстративное фото / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Генштаб ВСУ

Кратко:

Дроны уже привлекли внимание военных в Киеве

Дроны могут доставлять боеприпасы, эвакуировать раненых

Украина разрабатывает новые наземные боевые беспилотники, которые управляются через волоконно-оптический кабель, что позволяет обходить российские средства радиоэлектронной борьбы. Речь идет о UGV - наземных дистанционно управляемых роботах, пишет Business Insider.

Организация Brave1, которая координирует военные инновации, сообщила, что эти дроны уже привлекли внимание военных в Киеве благодаря их устойчивости к помехам.

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"Волоконно-оптические кабели могут также служить альтернативным каналом связи для управления UGV в ситуациях, когда другие типы соединения недоступны из-за сильных радиоэлектронных помех", - заявили в Brave1.

На недавних испытаниях в Украине было протестировано семь образцов. Brave1 определила несколько перспективных роботов, главное назначение которых - боевые задачи или атаки с самоподрывом. Для логистики такая система менее подходит, потому что кабели могут запутаться или зацепиться за препятствия.

В отличие от привычных радиосвязей, волоконно-оптический канал обеспечивает стабильную передачу видео и управления на большие расстояния. Ранее эта технология использовалась преимущественно в FPV-дронах.

UGV могут доставлять боеприпасы, эвакуировать раненых, атаковать вражеские позиции или подрываться возле техники. Украинский чиновник сказал BI, что такие роботы могут стать "следующей технологией, которая изменит правила войны".

И Украина, и Россия уже применяли UGV в бою. Некоторые модели имеют пулеметы и тепловизоры для ночных операций.

Brave1 подчеркивает, что необходимо разработать тактические подходы к использованию новых волоконно-оптических UGV - это происходит в сотрудничестве с военными. В 2025 году Украина планирует получить тысячи таких систем.

Как в РФ модернизируют дроны - что известно:

Как сообщал Главред, российская армия начала применять новую тактику ударов по Украине с помощью беспилотников. Оккупанты используют дроны дальнего радиуса действия еще более смертоносным способом, что усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

Также известно, что Россия оборудовала еще три новые площадки для запуска дронов по территории Украины, что может позволить врагу увеличить количество запущенных "Шахедов" во время одной атаки.

В то же время, представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявил, что ранее Россия запускала десятки "Шахедов" за ночь, атакуя различные регионы Украины, но теперь удары сосредоточены на конкретных городах.

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