РФ оборудовала новые площадки для запуска "Шахедов" по Украине – СМИ

Кратко:
- Враг выпускает рой дронов на один объект
- За ночь россияне могут запускать по 100-200 беспилотников
Россия оборудовала еще три новые площадки для запуска дронов по территории Украины, что может позволить врагу увеличить количество запущенных "Шахедов" во время одной атаки. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".
Как отмечается, за последние месяцы Россия усовершенствовала тактику дроновых атак. Враг выпускает рой дронов (как ударных, так и ложных) на один объект, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборону.
При этом параллельно при подходе к цели эти дроны маневрируют по высотам - то летят слишком высоко, то слишком низко, в результате чего они исчезают с радаров. При этом за ночь россияне могут запускать по 100-200 таких беспилотников. Эти факторы усложняю работу ПВО.
По информации издания, Россия уже открыла еще три новые площадки для запуска БПЛА: все в районе Приморско-Ахтарска, дополнительно к уже семи функционирующим. Это может позволить агрессору нарастить количество запущенных "Шахедов" во время одной атаки, то есть за один день или ночь.
Как известно, не все вражеские дроны летят точно и по правильным координатам, поэтому они косвенно поражают и украинские гражданские объекты. Хотя точно нельзя исключать и тот факт, что отдельные удары имеют исключительно террористический характер и направлены именно на поражение гражданских зданий.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска в районе Покровска Донецкой области используют тактику малых штурмовых групп и пытаются пройти между украинскими позициями.
Недавно в ОСУВ Хортица сообщили, что оккупанты активизировались на Покровском направлении. Интенсивность боев возобновилась, однако техники и личного состава у противника стало меньше.
ВСУ могут разворачивать определенные действия в Белгородской области, чтобы снять российское давление на территории Курской области.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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