РФ оборудовала новые площадки для запуска "Шахедов" по Украине – СМИ

За последние месяцы Россия усовершенствовала тактику дроновых атак.

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РФ оборудовала новые площадки для запуска "Шахедов" по Украине / колаж: Главред, фото: УНІАН, defence-ua.com

Кратко:

Враг выпускает рой дронов на один объект

За ночь россияне могут запускать по 100-200 беспилотников

Россия оборудовала еще три новые площадки для запуска дронов по территории Украины, что может позволить врагу увеличить количество запущенных "Шахедов" во время одной атаки. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Как отмечается, за последние месяцы Россия усовершенствовала тактику дроновых атак. Враг выпускает рой дронов (как ударных, так и ложных) на один объект, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

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При этом параллельно при подходе к цели эти дроны маневрируют по высотам - то летят слишком высоко, то слишком низко, в результате чего они исчезают с радаров. При этом за ночь россияне могут запускать по 100-200 таких беспилотников. Эти факторы усложняю работу ПВО.

По информации издания, Россия уже открыла еще три новые площадки для запуска БПЛА: все в районе Приморско-Ахтарска, дополнительно к уже семи функционирующим. Это может позволить агрессору нарастить количество запущенных "Шахедов" во время одной атаки, то есть за один день или ночь.

Как известно, не все вражеские дроны летят точно и по правильным координатам, поэтому они косвенно поражают и украинские гражданские объекты. Хотя точно нельзя исключать и тот факт, что отдельные удары имеют исключительно террористический характер и направлены именно на поражение гражданских зданий.

Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска в районе Покровска Донецкой области используют тактику малых штурмовых групп и пытаются пройти между украинскими позициями.

Недавно в ОСУВ Хортица сообщили, что оккупанты активизировались на Покровском направлении. Интенсивность боев возобновилась, однако техники и личного состава у противника стало меньше.

ВСУ могут разворачивать определенные действия в Белгородской области, чтобы снять российское давление на территории Курской области.

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