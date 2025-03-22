Оккупанты сдаются в плен на 'горячем' направлении - военный

Моральное состояние армии РФ на низком уровне.

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Военный рассказал о ситуации на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Кратко:

Россияне пытаются штурмовать украинские позиции вблизи Покровска

Оккупанты на Покровском направлении сдаются в плен

Российские оккупационные войска в районе Покровска Донецкой области используют тактику малых штурмовых групп и пытаются пройти между украинскими позициями. Об этом сообщил заместитель командира 1-го батальона по артиллерии 3-й бригада НГУ "Спартан" Игорь Шафигулин в эфире Суспільне. Студия.

По его словам, россияне пытаются проводить штурмовые действия, однако ВСУ отражают любые попытки наступления захватчиков.

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Он указал, что россияне пытаются пешком дойти до позиций Сил обороны. Военный пояснил, если раньше захватчики двигались пехотными группами до 10 солдат, то сейчас - по одному-два человека.

"Нам попадаются разные (российские - Главред) военнослужащие - есть подготовленные хорошо, так и совсем не хорошо, потому что они не понимают где они находятся, все их группы происходят с помощью радиосвязи и корректировки с дронов противника. Они в настоящее время подтаивают только личный состав, бронированной техники не было замечено, были замечены автомобили "Нивы", "Жигули", на которых они пытаются продвинуться как можно ближе к линии соприкосновения", - рассказал майор.

Кроме того, украинские бойцы берут в плен оккупантов, или же захватчики сами приходят и добровольно сдаются.

"Моральное состояние не скажу, что у них на высоком уровне. Потому что у многих из них это месяцы каких-то полигонов, на котором они прошли свою подготовку и их сразу забрасывают на линию соприкосновения. Большинство из них - это бывшие заключенные, которых отобрали на контракт", - рассказал заместитель командира.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, 19 марта противник в районе Часова Яра пытался штурмовать позиции Сил обороны с применением техники. В результате: пять единиц ББМ были уничтожены. На Северном направлении зафиксировано накопление личного состава и техники.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что украинские Вооруженные силы осуществили незначительное продвижение в западной части Белгородской области России, тогда как российские войска достигли определенных успехов на севере Сумской области. Согласно информации российских военных корреспондентов, украинские силы продвинулись на юго-запад от Демидовки, расположенной недалеко от Белгорода, возле государственной границы.

Недавно представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин рассказал, что армия страны-агрессора России хочет улучшить свои позиции в районе поселка Двуречная на Купянском направлении Харьковской области. По его словам, россияне пытаются формировать Оскол.

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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