Путин планирует масштабное наступление на ряде направлений: Зеленский назвал дату

Россияне готовят новые наступательные операции на юге и востоке Украины для увеличения давления на Украину с позиции силы, отметил Зеленский.

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Путин хочет сделать несколько наступательных действий / Коллаж главреда, фото: 22 ОМБр, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

Путин намерен начать новое наступление на нескольких направлениях

Цель РФ - увеличить давление на Украину

Масштабное наступление РФ ожидается в ближайшие месяцы

Президент Украины Владимир Зеленский 18 марта сообщил о наступательных планах российских войск. Об этом он рассказал в комментарии "Суспільному".

По его словам, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин намерен начать наступление на Запорожье, Сумщине, Харьковщине и востоке Украины.

видео дня

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин. Путин хочет сделать несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы", - говорится в заявлении президента Украины.

Зеленский подчеркивает, что Россия намерена усиливать давление на Украину.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин стремится максимально продвинуться на украинские территории, чтобы в определенный момент предложить прекращение огня на своих условиях и с ультимативными требованиями. Таким образом он пытается получить более выгодные позиции.

Президент также отметил, что в ближайшие месяцы ожидается масштабное наступление российских войск.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают наращивать свое присутствие в Белгородской области, усиливая военную активность вблизи границы с Украиной. В ответ Вооруженные силы Украины приняли меры для нейтрализации возможных угроз. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

На северных границах Украины наблюдается активное перемещение российских подразделений, которые ранее участвовали в боевых действиях в Курской области. Значительная часть вражеских сил приближается к границе с Сумской областью, сообщил представитель ОТУВ "Северск" Вадим Мысник.

Несмотря на достаточные ресурсы для нового масштабного наступления, Россия не имеет возможностей для значительных территориальных завоеваний, поскольку украинские силы способны эффективно противостоять атакам. Об этом заявил военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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