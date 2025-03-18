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РФ готовит новое масштабное наступление: ветеран рассказал, чего ждать украинцам

Юрий Берендий
18 марта 2025, 15:28
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РФ будет пытаться провести новую наступательную операцию на территории Украины, однако, существенного результата они достичь не смогут, указывает аналитик.
ВСУ
Чего ждать от нового наступления РФ / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, фото: ОК "Запад"

О чем сказал Гетьман:

  • Россия имеет силы для нового наступления
  • Ресурсы РФ исчерпываются
  • За более чем год с момента оккупации россиянами Авдеевки они смогли продвинуться лишь на 55 километров

Россия имеет достаточно сил для нового масштабного наступления, но не для значительных завоеваний, поскольку Украина способна эффективно сопротивляться. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его оценкам, российский военно-промышленный комплекс сможет поддерживать нынешнюю интенсивность войны максимум до конца года. После этого ресурсы исчерпаются, хотя Россия продолжит производить технику, в частности танки и ракеты.

В то же время, Гетьман отмечает, что в 2025 году российские войска уже не смогут продвигаться с такой же интенсивностью, как в 2024-м, из-за постепенного снижения боевого потенциала.

"До конца 2025 года у России не закончатся танки и другая техника, оружие у нее будет, но этого не будет достаточно, чтобы вести боевые действия такой интенсивности, как в прошлом году. Другими словами, если сейчас у нас за сутки 150 боевых столкновений на линии фронта, то дальше будет 20-50. Это условные цифры, пальцем в потолок, но интенсивность боевых действий и количество боевых столкновений уменьшится в 2-3 раза. Что российские войска будут делать? Они будут пытаться осуществлять анонсированную наступательную операцию, но существенно продвинуться они не смогут", - сказал военный эксперт.

Гетьман напомнил, что с 10 февраля 2024 года, после ухода ВСУ из Авдеевки, российские войска смогли продвинуться лишь на 55 км вглубь украинской территории - и это их максимальный результат.

По его мнению, говорить о "значительном продвижении" РФ - это лишь нагнетать ситуацию. Ведь за год, потеряв почти полмиллиона убитыми и ранеными, российская армия достигла минимального территориального прироста.

"А продвижение войск РФ в 2025 году будет значительно медленнее. Если их наступление вообще начнется, потому что и мы стали сильнее сейчас: лучше стала армия, больше людей, больше техники, больше помощи", - указывает он.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман объяснил, почему прекращение огня в Украине крайне маловероятно:

Эксперт считает, что даже в случае нового наступления продвижение будет еще менее масштабным. Армия РФ не усилилась, а наоборот ослабла, поэтому у нее нет ресурсов для значительного прорыва.

"А если кто-то так считает, пусть тихонько фантазирует у себя на кухне, а не пугает своими апокалиптическими прогнозами людей. продвижение за год на 55 км с колоссальными потерями (полмиллиона погибших и раненых) не может считаться успехом наступательной операции Российской Федерации", - резюмировал Гетьман.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, после активизации российских войск в Курской области в СМИ начала распространяться информация о якобы окружении украинских сил в этом районе. Военный обозреватель Василий Пехньо опроверг эти сообщения. По его словам, если бы ВСУ действительно оказались в окружении, враг бы смог перерезать важные дороги, однако этого не произошло. Сейчас противник контролирует лишь отдельные участки с помощью дронов и артиллерии.

На одном из участков фронта было принято решение об отводе украинских подразделений с невыгодных позиций. Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, бывший командующий объединенных сил ВСУ. Он подчеркнул, что этот шаг позволил сохранить жизни украинских военных.

Между тем россияне заявили, что ВСУ якобы пытались начать наступательные действия на границе с Белгородской областью. Такую информацию прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По словам оккупантов, несколько бронегрупп украинских войск якобы попытались прорваться в Красноярузский район. Однако Коваленко отреагировал на эти заявления словами: "Сами придумали, сами победили - такое у россиян случается часто".

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Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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