ВСУ выводят силы с нескольких позиций в Донецкой области - подробности

Такое решение поможет улучшить украинскую оборону.

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ВСУ отходят с некоторых позиций / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", facebook.com/serhiynaiev

Главное из заявления Наева:

ВСУ отходят с позиций на одном из участков фронта

Это поможет сохранить жизнь и здоровье личного состава

Российская армия все еще несет потери

На одном из участков фронта принято решение об отводе Вооруженных сил Украины сил с невыгодных позиций. Об этом сообщил бывший командующий объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, благодаря этому удалось сохранить жизни бойцов.

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"Самое важное для командования - сохранить жизнь и здоровье личного состава. Поэтому на одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств с невыгодных позиций. Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону", - подчеркнул он.

Стоит добавить, что, вероятно, речь идет о тактической группе, которая держит оборону на одном из направлений в Донецкой области, которой руководит Наев.

Кроме того, генерал-лейтенант добавил, что российская оккупационная армия несет потери.

"За последний месяц, благодаря совместной работе разведчиков, операторов дронов, артиллеристов, минометчиков, танкистов и пехоты, удалось уничтожить более 30 единиц вражеской бронетехники и более 2000 оккупантов. Это ощутимо уменьшило количество вражеских атак на нашем направлении", подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин заявил, что в районе Волчанска линия фронта проходит по линии реки Волчья. Время от времени вражеские группы пытаются ее форсировать, но безрезультатно.

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что геолокационные кадры от 16 и 17 марта свидетельствуют о том, что у армии РФ есть продвижение в районе Гоголевки, а также Куриловки и Гуево. В районе последнего из перечисленных населенных пунктов заметили отряды 177-го полка морпехов РФ. В пределах Сумской области враг продвинулся только в районе Басовки.

В то же время, в DeepState сообщили, что российские оккупанты с начала марта пытаются прорвать оборону на линии Пятихатки-Малие Щербаки, что в Запорожской области.

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Кто такой Сергей Наев? Сергей Иванович Наев (род. 30 апреля 1970, Могилев-Подольский, Винницкая область) - украинский генерал-лейтенант. С марта 2018 до 6 мая 2019 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - командующий Операцией объединенных сил. Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины с 27 марта 2020 по 11 февраля 2024 года, пишет Википедия.

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