'Фронт обвалится, бойцы побегут': чем обернется для РФ отказ от перемирия

Оперативная пауза нужна России, учитывая состояние ее армии и экономики, но Путин может действовать по кардинальному принципу, считает аналитик.

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Чем обернется для РФ отказ от перемирия / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

О чем сказал Жданов:

В случае отсутствия перемирия ситуация на фронте не изменится

Кремль будет пытаться усиливать давление на Украину для подписания долгосрочного перемирия

Путин будет действовать по принципу "убьюсь, но не остановлюсь"

Если в ближайшее время не будет прекращения огня, существенных изменений на фронте ожидать не стоит. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, ситуация будет оставаться стабильной. Российские войска продолжат оказывать давление, маневрируя между разными направлениями в поисках слабых мест для сосредоточения усилий.

В то же время им становится все труднее вести наступление по всей линии фронта, поэтому они вынуждены выбирать приоритетные участки. Параллельно будет усиливаться информационное и политическое давление, направленное на принуждение Украины к подписанию долгосрочного мира.

"А так, Путин будет действовать по принципу "убьюсь, но не остановлюсь". Разве что в России сработает какой-то внутренний предохранитель, и элита поймет, что если сейчас Путина не остановить, то завтра просто может упасть фронт. В какой-то момент российский фронт может обвалиться, и бойцы побегут. Так что оперативная пауза - это не желание Путина, а реальная неизбежность для России на сегодняшний день, учитывая состояние экономики Российской Федерации и состояние армии РФ. Уже все, Россия уже миновала свое плато, дальше у нее впереди только спад. И чем дольше она тянет с войной, тем сильнее спад", - сказал Жданов.

Жданов считает, что Путин оказался в тупике, ведь остановиться он не может. Он сравнил ситуацию с крокодилом, которого ловят, втыкая в горло кол и не давая возможности отступить - в итоге хищник сам себя насаживает. Так же и Путин, понимая сложную экономическую и финансовую ситуацию в РФ, не способен изменить курс.

Смотрите видео, в котором Олег Жданов рассказал о провале плана Трампа о прекращении огня:

Жданов также предположил, что если Украина полностью оставит Курскую область, Россия перебросит оттуда свои войска на Харьковское направление или попытается атаковать Сумщину. Это позволит ей растянуть украинские резервы и создать угрозу прорыва на ключевых участках фронта.

"Подчеркиваю, даже уже не прорыв, а лишь угрозу прорыва", - резюмировал он.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия значительно уменьшила использование тяжелой техники на Покровском направлении. Как сообщил спикер группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в телемарафоне, это связано, в частности, с потерями оккупантов - за первые два месяца 2025 года они потеряли около 300 танков. Таким образом, ВСУ уничтожили больше бронетехники, чем находится на вооружении Бундесвера.

Украинские войска перехватывают инициативу на фронте благодаря эффективным действиям командования. Улучшение ситуации наблюдается, в частности, в районе Покровска и Торецка, отметил руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Между тем на Запорожском направлении в российских оккупационных войсках обостряются внутренние проблемы. Бойцы 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады саботируют наступление на Гуляйполе, сообщает партизанское движение "Атеш". Военнослужащие РФ умышленно выводят технику из строя, заливая воду в топливные баки и повреждая мотоциклы, чтобы избежать штурма города.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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