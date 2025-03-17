В разведке США спрогнозировали результаты переговоров Трампа с Путиным

Переговорщики США работают как с украинцами, так и с Россией, подчеркнула Тулси Габбард.

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В США спрогнозировали сценарий переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

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Трамп рассчитывает на успех в разговоре с Путиным

В США заявили о непоколебимой приверженности к миру

Президент США Дональд Трамп достиг значительного прогресса в переговорах между Россией и Украиной и рассчитывает на успех в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард.

"Переговоры только начались, и он надеется на успех, не ради себя, а ради мира и прекращения гибели невинных людей. У нас есть лучшие переговорщики, которые работают как с украинцами, так и с Россией", - отметила она, сообщает NDTV.

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Глава национальной разведки США подчеркнула, что при предыдущей администрации не было никаких усилий по миру или прямого диалога с диктатором Путиным.

"За очень короткий промежуток времени Трамп достиг гораздо большего прогресса в достижении мира, чем любые другие предыдущие усилия. Президент Трамп будет иметь очень продуктивный разговор с Путиным в соответствующее время, основанный на его непоколебимой приверженности миру", - добавила Габбард.

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Ранее у Трампа сделали заявления по итогам переговоров с Путиным. Дональд Трамп ожидает завершения войны в Украине "в течение недель", сказал Стив Уиткофф.

Как сообщал Главред, ранее делегации Украины и США провели встречу в Саудовской Аравии. Делегации Киева и Вашингтона договорились о прекращении огня в рамках российско-украинской войны на 30 дней.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, РФ готовится официально отказаться от инициативы США по перемирию. По его мнению, двоякая позиция Путина продиктована тем, что он боится напрямую сказать Трампу "нет".

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