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В разведке США спрогнозировали результаты переговоров Трампа с Путиным

Алексей Тесля
17 марта 2025, 16:45
836
Переговорщики США работают как с украинцами, так и с Россией, подчеркнула Тулси Габбард.
Трамп, Путин
В США спрогнозировали сценарий переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Главное:

  • Трамп рассчитывает на успех в разговоре с Путиным
  • В США заявили о непоколебимой приверженности к миру

Президент США Дональд Трамп достиг значительного прогресса в переговорах между Россией и Украиной и рассчитывает на успех в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард.

"Переговоры только начались, и он надеется на успех, не ради себя, а ради мира и прекращения гибели невинных людей. У нас есть лучшие переговорщики, которые работают как с украинцами, так и с Россией", - отметила она, сообщает NDTV.

видео дня

Глава национальной разведки США подчеркнула, что при предыдущей администрации не было никаких усилий по миру или прямого диалога с диктатором Путиным.

"За очень короткий промежуток времени Трамп достиг гораздо большего прогресса в достижении мира, чем любые другие предыдущие усилия. Президент Трамп будет иметь очень продуктивный разговор с Путиным в соответствующее время, основанный на его непоколебимой приверженности миру", - добавила Габбард.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее у Трампа сделали заявления по итогам переговоров с Путиным. Дональд Трамп ожидает завершения войны в Украине "в течение недель", сказал Стив Уиткофф.

Как сообщал Главред, ранее делегации Украины и США провели встречу в Саудовской Аравии. Делегации Киева и Вашингтона договорились о прекращении огня в рамках российско-украинской войны на 30 дней.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, РФ готовится официально отказаться от инициативы США по перемирию. По его мнению, двоякая позиция Путина продиктована тем, что он боится напрямую сказать Трампу "нет".

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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