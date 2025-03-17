Войска РФ готовят наступление к 9 мая: названа дата переломного момента в войне

Ситуация на фронте для РФ может стать катастрофической, стоит ожидать переломного момента уже в мае этого года, отметил военный эксперт.

https://glavred.info/front/voyska-rf-gotovyat-nastuplenie-k-9-maya-nazvana-data-perelomnogo-momenta-v-voyne-10648052.html Ссылка скопирована

Войска РФ могут сделать рывок до 9 мая, чтобы Путин мог заявить об этом во время парада в Москве / Коллаж: Главред, фото Оперативное командование "Запад", Минобороны РФ

О чем сказал Жданов:

Ресурса российской армии хватит еще на несколько месяцев

Переломный момент может наступить уже в мае

До 9 мая войска РФ попытаются сделать еще один рывок на фронте

Российские оккупационные войска могут сохранять способность к наступательным действиям в Украине еще примерно два месяца. После этого ситуация для РФ рискует стать не просто критической, а катастрофической. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его мнению, переломный момент может наступить уже в мае. Сейчас российская армия вынужденно переходит на колесную технику и гражданский транспорт, что свидетельствует о нехватке бронированных машин.

"Так, например, наши бригады говорят, что на Краматорском направлении, в районе Часова Яра, с октября прошлого года не видели российских танков. БМД-шки (боевые машины десанта, - ред.) еще встречаются, потому что там воюет российская десантная дивизия и пытается штурмовать Часов Яр, но танки - нет. К слову, россияне уже больше года штурмуют Часов Яр. Больше года! И за год они продвинулись всего на 5 километров - перешли канал и зашли в город, и все. Они попытались прорваться там на БМД, но мы сожгли всю эту колонну и устроили затор на переходе через канал. А танков там не видели вообще", - сказал Жданов.

Военный эксперт отмечает, что с каждым днем в боях задействуется все больше колесной небронированной техники. По его мнению, май станет решающим месяцем.

Смотрите видео, в котором Олег Жданов рассказал о провале плана Трампа о прекращении огня:

В политическом аспекте Путин будет стремиться к этому времени максимально дискредитировать Украину, усилить ее демонизацию и устроить провокации на фронте, чтобы заставить Трампа оказать давление на Киев и принудить к подписанию соглашений. В то же время ситуация на передовой будет оставаться без существенных изменений.

По словам Жданова, российские войска хаотично перемещаются между различными направлениями. В частности, активизировались боевые действия на Северском, Лиманском, Торецком и Покровском направлениях. Даже в Запорожской области, в частности в районах Гуляйполя и Орехова, где раньше были только позиционные бои, снова наблюдается рост интенсивности столкновений.

"Россияне ищут-ищут слабое место. Если генштаб РФ расценит какое-то направление самым слабым, там и будет главный удар российских войск, но какое-то еще направление они сделают направлением второго удара. До 9 мая войска РФ попытаются сделать какой-то рывок, потому что Путину надо что-то сказать с трибуны", - резюмировал Жданов.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, обстановка в Курской области остается напряженной. Украинские военные выполняют боевые задачи, однако командованию необходимо принять решение относительно дальнейшего продолжения Курской операции. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

На Покровском направлении российская армия значительно сократила использование тяжелой техники. Как рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, это обусловлено большими потерями - только за первые два месяца 2025 года оккупанты потеряли около 300 танков. Таким образом, ВСУ уничтожили больше танков, чем есть на вооружении у Бундесвера.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также обнародовал реальные потери российской армии в живой силе. По его словам, благодаря слаженным и профессиональным действиям украинских защитников общие потери личного состава противника с начала 2025 года уже превысили 100 тысяч человек.

Другие новости:

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред