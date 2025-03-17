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Чем опасно завершение Курской операции для Украины: эксперт ответил

Марина Фурман
17 марта 2025, 20:17
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Жданов считает, что украинскому командованию нужно решить, продолжать ли операцию в Курской области.
ВСУ
Жданов оценил ситуацию на Курщине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 47 ОМБр

Кратко:

  • Украине нужно определиться, стоит ли продолжать проводить операцию в Курской области
  • Российские ДРГ пытаются прорвать границу Украины

Ситуация на Курщине остается напряженной. Украинские бойцы выполняют боевые задачи, однако командованию нужно определиться, продолжать ли Курскую операцию. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

Он объяснил, что военное руководство должно быстро принимать решение, пока ВСУ приостановили продвижение российских войск.

"Нам нужно определиться: если мы продолжаем удерживать часть территории Курской области, значит, нам нужно вводить туда резервы; если выходим - нам часть войск придется оставить в Сумской области, чтобы удержать территорию и не допустить вхождения российских войск на Сумщину и открытия уже третьего фронта. Получается, в Харьковской области - это как второй фронт, а в Сумской - может быть третий. Для нас это будет трудно", - сказал Жданов.

Военный эксперт также вспомнил, что россияне пытаются прорвать границу Украины диверсионными группами.

"Это фактически те же штурмы малыми группами, которые применяются противником на линии фронта. И мы вынуждены создавать рейдовые отряды, которые будут тратить ресурсы и время на поиски этих ДРГ и уничтожать их. Мы, как вы понимаете, в этом случае растянемся вдоль всей границы, и у нас не хватит никаких сил и средств", - подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Смотрите видео, в котором Олег Жданов рассказал о ситуации на Курском направлении:

Ситуация на Курском направлении - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области достигла своей главной цели. В частности, она помогла оттянуть российские войска с Покровского, Харьковского и Сумского направлений. Украинские бойцы смогли ослабить давление на критически важных участках фронта.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, украинские защитники будут держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо. Он отметил, что россияне проводят штурмовые действия на Курском направлении, пытаясь прорвать оборону ВСУ, вытеснить украинские силы и перенести боевые действия на территории Сумской и Харьковской областей.

Позже Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 16 марта, опубликовал карту боевых действий, из которой следует, что украинских войск в Судже нет.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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