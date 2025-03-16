ВСУ вышли из Суджи: Генштаб показал карту

Генштаб Вооруженных сил Украины показал карту боевых действий на Курщине.

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Украинский плацдарм на Курщине уже не затрагивает город Суджа / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

Кратко о ситуации в Курской области:

Судя по карте Генштаба, ВСУ вышли из Суджи

Бои на Курщине продолжаются

Силы обороны Украины, вероятно, вышли из города Суджа Курской области.

Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 16 марта, опубликовал карту боевых действий, из которой следует, что украинских войск в Судже нет.

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"За прошедшие сутки на Курщине произошло 19 боеприкосновений, враг нанес 34 авиационных удара, сбросив 63 управляемых бомбы и совершил 243 артиллерийских обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня", - подчеркивается в сообщении Генштаба о ситуации на Курском направлении.

Карта боевых действий в Курской области на 16 марта / Генштаб ВСУ

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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что операция Сил обороны в Курской области достигла своей главной цели: помогла оттянуть российских оккупантов с Покровского, Харьковского и Сумского направлений. Таким образом, украинские войска смогли ослабить давление россиян на критически важных участках на поле боя.

В Генштабе ВСУ 14 марта утверждали, что сообщения относительно окружения украинских военных на Курщине не соответствуют действительности. Таким образом, Генштаб опроверг слова Трампа.

Россияне захватили город Суджа в Курской области, сообщили 15 марта аналитики DeepState. Также враг оккупировал село Рубанщина на Курщине.

Что известно о Судже / Инфографика: Главред

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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