Россияне захватили город Суджа в Курской области - DeepState

Главное:
- Россияне захватили город Суджа
- Также враг оккупировал Рубанщину и Новолюбовку
- С начала суток на Курском направлении произошло 11 боестолкновений
Российские войска захватили город Суджа в Курской области РФ. Об этом сообщили эксперты украинского аналитического проекта DeepState.
В обновленном отчете 15 марта, аналитики отметили, что армия РФ взяла под контроль два села - в Курской области РФ и на Луганщине.
Речь идет о селе Рубанщина в Суджанском районе Курской области и село Новолюбовка в Луганской области.
"Враг оккупировал Суджу, Рубанщину и Новолюбовку", - отмечается в сообщении DeepState.
В то же время, в Генштабе ВСУ заявили, что на Курском направлении с начала суток состоялось 11 боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор.
"Враг нанес 21 авиационный удар, сбросив 32 управляемые бомбы, также совершил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Бои в Курской области - что известно
Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области достигла своей главной цели. В частности, она помогла оттянуть российские войска с Покровского, Харьковского и Сумского направлений. Украинские бойцы смогли ослабить давление на критически важных участках фронта.
В Генеральном штабе ВСУ говорили, что сообщения об "окружении" украинских военных в Курской области не соответствуют действительности. Такие сообщения создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров.
В то же время, председатель всеукраинской общественной организации Украина в НАТО и член Атлантического совета Юрий Романюк считает, что выход ВСУ из Курской области РФ происходит из-за давления США.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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