Окружение 10 000 военных ВСУ: Forbes поставило точку в ситуации возле Курска

Журналисты объяснили, кто и зачем разгоняет слухи об "окружении" в Курске.

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Могли ли украинские войска оказаться в ловушке / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstate

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Трамп говорит об окружении на Курщине, которого не было

Украинские войска избежали ловушки в Курской области

Российские войска не брали в кольцо тысячи украинских военных в Курской области, несмотря на заявления бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Forbes.

Могли ли украинские войска оказаться в ловушке?

"Это ложь", - отметил Кригсфоршер, оператор украинских беспилотников, который участвовал в боевых действиях в этом регионе.

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"Наша команда хорошо понимает ситуацию в Курске", - подчеркнул Татаригами, основатель аналитической группы Frontelligence Insight. По его словам, окружения не было.

Применяя новейшие тактики, по словам аналитика Эндрю Перпетуа, "Рубикон" нанес значительные потери украинскому автопарку, что существенно усложнило логистику для украинских бригад в регионе.

Через две недели, в понедельник или вторник, украинские силы, которые оставались в регионе, организованно оставили свои позиции, сохранив жизни военных, хотя часть техники осталась на месте.

"Отступление произошло в основном упорядоченно, хотя местами и хаотично", - уточнил Татаригами. "Никаких подтверждений окружения нет".

Что не так с заявлениями Трампа?

В свою очередь, по данным издания, Дональд Трамп, заявляя о якобы окружении тысяч украинских военных, фактически повторил риторику Кремля накануне возможных переговоров о прекращении огня.

Трамп, как пишут аналитики, похоже, строит свои аргументы на ложной информации о якобы взятии в плен тысяч украинских военных в Курской области.

"Я настойчиво просил президента Путина спасти их жизни", - написал Трамп.

Однако украинских военных в Курске уже нет - они вышли из региона несколько дней назад, что противоречит заявлениям об окружении.

"Доверять стоит данным разведки", - подчеркнул Татаригами, - "а не словам Путина".

Ситуация в Курской области - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп издал заявление о том, что тысячи украинских военных якобы находятся в полном российском окружении. После таких слухов в Генштабе ВСУ объяснили, что на самом деле происходит в Курской области.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели. Глава государства объяснил, чего удалось достичь.

Эксперт Михаил Шейтельман ответил, может ли Украина добровольно отдать часть Курской области в обмен на вывод российских войск из Харьковской области. Так он прокомментировал возможность обмена территориями между Украиной и Россией.

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