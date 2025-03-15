Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Ракеты к системам ПВО практически исчерпаны: Украина срочно бьет тревогу

Даяна Швец
15 марта 2025, 08:03
2247
Украина на пороге ракетного голода, отмечает издание.
Ракеты к системам ПВО практически исчерпаны: Украина срочно бьет тревогу
Украина просит ракеты у партнеров / Коллаж: Главред, фото: DGA Missile Trials, Facebook/kpszsu

Главное:

  • Украина срочно просит ракеты Aster-30
  • Киев ищет ракеты у Италии и Франции

Украина обратилась к правительствам Италии и Франции с просьбой срочно предоставить дополнительные ракеты Aster-30 для зенитных систем Samp-T, поскольку запасы этих боеприпасов почти исчерпаны. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, украинские власти уже несколько недель обращаются к Италии и Франции с просьбой передать не менее 50 ракет Aster-30. Однако итальянское правительство не торопится с принятием решения из-за ограниченных собственных запасов, которые почти достигли критического уровня. Франция имеет больше таких ракет, но также сталкивается с определенными ограничениями.

видео дня

14 марта министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Рим, где провел переговоры с итальянским министром обороны Гвидо Кросетто, а также встретился с руководством компании Eurosam, которая объединяет MBDA Italy, MBDA France и Thales - производителей ракет Aster-30.

ЗРК SAMP T инфографика
SAMP/T / Инфографика: Главред

8 марта издание Wall Street Journal отметило, что возможности зенитных батарей Samp-T уступают американским системам Patriot. В частности, эти ракеты не всегда эффективно распознают вражеские цели во время массированных атак.

"Дебаты среди военных экспертов продолжаются, но украинцы сейчас стремятся как можно быстрее восстановить свои запасы ракет. На этом этапе, когда россияне усилили бомбардировки, каждая система противовоздушной обороны становится ценной", - отмечает издание.

Кабинет министров Джорджи Мелони уже передал Украине две батареи Samp-T, оставив три комплекса для внутренних нужд. По информации Corriere della Sera, оборонный план Италии, представленный в ноябре 2024 года, предусматривает закупку еще 10 таких систем, стоимость каждой из которых составляет около 500 миллионов евро.

Атаки России на города Украины - что известно

Как писал Главред, вечером 14 марта Россия осуществила массированную атаку на Сумы. В городе прогремело 11 взрывов, враг целился по объекту критической инфраструктуры.

Кроме этого, 12 марта РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу. После первой атаки оккупанты нанесли повторный удар по спасателям.

Также 12 марта дроны атаковали Сумы, Днепр и Харьков. Местные власти рассказали о последствиях российской атаки.

Больше ключевых новостей:

Что известно о Corriere della Sera?

Corriere della Sera - крупнейшая итальянская ежедневная газета. Она издается в Милане с 5 марта 1876 года, и считалась умеренно-либеральной, с тиражом 72 000 экземпляров. Основатель и первый редактор газеты - Эудженио Торелли Виолье.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ ПВО военная помощь ракетный удар SAMP-T атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Окружение 10 000 военных ВСУ: Forbes поставило точку в ситуации возле Курска

Окружение 10 000 военных ВСУ: Forbes поставило точку в ситуации возле Курска

09:14Война
Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в случае перемирия – Deutsche Welle

Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в случае перемирия – Deutsche Welle

08:41Мир
Ракеты к системам ПВО практически исчерпаны: Украина срочно бьет тревогу

Ракеты к системам ПВО практически исчерпаны: Украина срочно бьет тревогу

08:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
Курская операция – отход

Курская операция – отход

Почти ни в чем себе не отказывали: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

Почти ни в чем себе не отказывали: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

Что полезнее для здоровья - чай или кофе, ответ удивит многих

Что полезнее для здоровья - чай или кофе, ответ удивит многих

Китайский гороскоп на завтра 15 марта: Змеям - ложь, Петухам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 15 марта: Змеям - ложь, Петухам - ошибки

Всего одна фраза из уст водителя: почему за нее грозит лишение прав до 10 лет

Всего одна фраза из уст водителя: почему за нее грозит лишение прав до 10 лет

Последние новости

08:41

Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в случае перемирия – Deutsche Welle

08:10

Путин публично отказался от перемириямнение

08:03

Ракеты к системам ПВО практически исчерпаны: Украина срочно бьет тревогу

07:42

Вывод неочевидный - какая рыба полезнее хек или скумбрия и почемуВидео

07:20

Почему опытные водители кладут монету на автомобильные шины: хитрый лайфхак

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииОгрызко: Прекращение огня – это начало конца России
06:10

Курская операция – отходмнение

05:50

Перемирие в Украине: будет ли новое нападение РФ и кто станет жертвойВидео

05:04

Путин может разозлить Трампа и получить "военный ответ" - Згурец

04:30

Для чего нужна "щель" в дверях авто: неожиданное открытие для водителей

Реклама
04:00

РФ пытается расширить зону боев и как можно глубже зайти в Сумскую область - ГПСУ

03:36

Гороскоп на завтра 16 марта: Овнам - сверхпродуктивность, Весам - прибыль

03:01

Можно ли использовать алюминиевую фольгу повторно: ответ удивит

02:32

Полное завершение войны пока невозможно: появился тревожный прогнозВидео

01:30

Звездная дзюдоистка Белодед призналась, каким видит своего "правильного" мужчину

01:26

5 знаков зодиака, для которых деньги важнее любви

01:00

"Сокрушительный удар": раскрыт сценарий, как Китай и США добьют "дохлую клячу" РФ

00:44

Скоро появится новая информация о перемирии: Трамп назвал точную дату

00:36

Люди, доживающие до 100 лет, пьют одни и те же 3 напитка

00:05

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

14 марта, пятница
23:41

Чем отличаются 2 кота: только гений головоломок даст ответ за 31 секунду

Реклама
23:35

Прозвучало 11 взрывов: Сумы под массированным ударом "Шахедов"

23:32

Трамп заявил, что "с долей сарказма" обещал завершить войну в Украине за 24 часа

23:22

Гарантий Украина не получит: Огрызко объяснил, в чем суть сделке по минераламВидео

23:01

Советники Шольца, Макрона и Стармера срочно вылетели в США, - Welt

22:50

У 75-летней Мэрил Стрип тайный роман со знаменитостьюВидео

22:22

Путин применяет "тактику салями" к Трампу, чтобы захватить Украину - Bild

22:20

Маленький король: жена Козловского показала первую вечеринку годовалого сына

22:04

"Вопрос территориальных уступок не обсуждают": эксперт рассказал, что задумал ТрампВидео

21:50

Седокова совершила очередной гадкий поступок

21:33

"Я полненький": Павел Зибров откровенно заговорил про похудение и пластику

20:58

Что посадить в тени - лучшие теневыносливые овощи и зелень

20:40

Баллистический удар по Кривому Рогу: под атакой жилой кварталФотоВидео

20:39

"Переговоры предусматривают": у Трампа сказали, кому придется идти на уступки

20:27

Соседи удивятся небывалому урожаю: на какой глубине сажать картошку

20:26

"На столе есть американское предложение": Зеленский - о режиме тишины на фронтеВидео

20:25

"Как в анекдоте": дипломат пояснил, чем закончится сближение Трампа и Путина

20:17

Снова в белом: Надя Дорофеева и Миша Кацурин рука об руку растрогали Сеть

19:59

Что делать со старой консервацией: неочевидный ответ

19:56

Посадка картофеля - советы, которые помогут избежать потерь

19:53

Курская операция достигла своей цели - Зеленский

Реклама
19:32

В Украину возвращаются снег и морозы: где объявили штормовое предупреждение

19:18

Доллар резко обвалился после четырех дней роста: каким будет курс валют 17 марта

19:10

О "временном прекращении огня" и мирном процессемнение

19:08

Украинцы начали штурмовать магазины: популярный овощ подорожал до 120 грн

19:05

"У нас хорошая возможность завершить войну": Зеленский сделал ряд важных заявлений

18:45

Как очистить память телефона Xiaomi: на удивление простой и гениальный способ

18:41

Охранник Порошенко привез 38 миллионов евро из Москвы за три дня до выборов: российские деньги могли предназначаться для скупки голосов, - эксперт

18:22

"Переговоры закрыты": Стефанишина сделала заявление о сделке по минералам с США

18:13

"Тысячи бойцов ВСУ полностью окружены": что на самом деле происходит в Курской области

18:05

Что полезнее для здоровья - чай или кофе, ответ удивит многихВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять