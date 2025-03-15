Ракеты к системам ПВО практически исчерпаны: Украина срочно бьет тревогу

Украина на пороге ракетного голода, отмечает издание.

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Украина просит ракеты у партнеров / Коллаж: Главред, фото: DGA Missile Trials, Facebook/kpszsu

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Украина срочно просит ракеты Aster-30

Киев ищет ракеты у Италии и Франции

Украина обратилась к правительствам Италии и Франции с просьбой срочно предоставить дополнительные ракеты Aster-30 для зенитных систем Samp-T, поскольку запасы этих боеприпасов почти исчерпаны. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, украинские власти уже несколько недель обращаются к Италии и Франции с просьбой передать не менее 50 ракет Aster-30. Однако итальянское правительство не торопится с принятием решения из-за ограниченных собственных запасов, которые почти достигли критического уровня. Франция имеет больше таких ракет, но также сталкивается с определенными ограничениями.

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14 марта министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Рим, где провел переговоры с итальянским министром обороны Гвидо Кросетто, а также встретился с руководством компании Eurosam, которая объединяет MBDA Italy, MBDA France и Thales - производителей ракет Aster-30.

SAMP/T / Инфографика: Главред

8 марта издание Wall Street Journal отметило, что возможности зенитных батарей Samp-T уступают американским системам Patriot. В частности, эти ракеты не всегда эффективно распознают вражеские цели во время массированных атак.

"Дебаты среди военных экспертов продолжаются, но украинцы сейчас стремятся как можно быстрее восстановить свои запасы ракет. На этом этапе, когда россияне усилили бомбардировки, каждая система противовоздушной обороны становится ценной", - отмечает издание.

Кабинет министров Джорджи Мелони уже передал Украине две батареи Samp-T, оставив три комплекса для внутренних нужд. По информации Corriere della Sera, оборонный план Италии, представленный в ноябре 2024 года, предусматривает закупку еще 10 таких систем, стоимость каждой из которых составляет около 500 миллионов евро.

Атаки России на города Украины - что известно

Как писал Главред, вечером 14 марта Россия осуществила массированную атаку на Сумы. В городе прогремело 11 взрывов, враг целился по объекту критической инфраструктуры.

Кроме этого, 12 марта РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу. После первой атаки оккупанты нанесли повторный удар по спасателям.

Также 12 марта дроны атаковали Сумы, Днепр и Харьков. Местные власти рассказали о последствиях российской атаки.

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Что известно о Corriere della Sera? Corriere della Sera - крупнейшая итальянская ежедневная газета. Она издается в Милане с 5 марта 1876 года, и считалась умеренно-либеральной, с тиражом 72 000 экземпляров. Основатель и первый редактор газеты - Эудженио Торелли Виолье.

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