Выход ВСУ из Курской области: потеряет ли Украина "козырь" в переговорах

До потенциального завершения горячей формы войны, Путину, по мнению эксперта, надо чтобы украинских войск там не было на Курщине.

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Эксперт раскрыл нюансы операции на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap.live

Ключевые мысли Огрызко:

На Курщине формируется большой 60-тысячный российско-северокорейский кулак

Курское направление станет чрезвычайно горячим до окончания горячей фазы войны

По состоянию на март 2025 года, на фоне все более громких версий о перемирии, ситуация в Курской области остается напряженной. Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко ответил, теряет ли Украина козырь в переговорах, если выйдет из Курщины.

"Да, это может быть весомым козырем. И именно поэтому там сейчас формируется большой российско-северокорейский кулак - 60 тысяч солдат, перед которыми стоит задача вернуть все "на круги своя". Удастся ли им это сказать трудно. Ситуация там становится достаточно сложной", - говорит эксперт на чате в Главреде.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Отвечая на вопрос, почему это происходит, Огрызко раскрыл интересный нюанс. По его мнению, если сейчас прекратятся боевые действия, а часть Курщины останется под украинским контролем, это будет огромной политической пощечиной Путину, которую он не сможет выдержать.

"Ему нужно как-то это объяснять и как-то на это реагировать, поэтому я думаю, что сейчас Курское направление станет чрезвычайно горячим, поскольку Путину нужно, чтобы украинских войск там не было до потенциального завершения горячей формы войны", - резюмировал Огрызко.

Смотрите разговор с Владимиром Огрызко:

Ситуация на Курщине - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, ВСУ нашли способ замедлить продвижение россиян в Курской области. Украинские удары HIMARS наносят врагу болезненные потери.

Также сообщалось, что ВСУ могут выйти из Курщины в рамках соглашения. Россия и Украина могут провести обмен, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Михаил Шейтельман, эксперт по вопросам политики и военных действий, также прокомментировал возможность обмена территориями между Украиной и Россией. В частности, он ответил, может ли Украина добровольно отдать часть Курской области в обмен на вывод российских войск из Харьковской области.

Больше эксклюзивных мнений экспертов:

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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