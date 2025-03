ВСУ прорвались на ключевом направлении: в ISW объяснили, где РФ теряет позиции

О чем рассказали аналитики:

Украинские войска продолжают продвижение на востоке страны. По геолокационным снимкам, опубликованным 11 и 13 марта, стало известно, что ВСУ заняли большую часть села Шевченко, расположенного к югу от Покровска, и приблизились к его южной окраине, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Вместе с тем, аналитики отмечают, что пока нет подтверждения полного освобождения населенного пункта.

В это же время российские войска осуществляли наступательные действия на ряде направлений. В частности, 12-13 марта они атаковали позиции ВСУ вблизи Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новотроицкого, Шевченко, Зеленого, Песчаного, Котлиного, Успеновки, Серебряного, Новоалександровки, Новосергиевки, Котляровки, Звирово, Новоукраинки, Ясенового и Надиевки.

Также сообщается, что украинские военные контратакуют в районе Шевченко и Удачного. По словам представителя украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, активность российских войск в этом секторе несколько уменьшилась по сравнению с началом марта. Оккупанты продолжают наступление мелкими группами пехоты, но задействуют меньше легкой бронетехники.

В то же время заметна определенная тактика российских подразделений: они чаще проводят штурмы в облачную погоду, а во время ясных дней избегают использования транспортных средств. Кроме того, атаки оккупантов происходят одинаковыми маршрутами и в фиксированное время.

Военный обозреватель Константин Машовец отмечает, что ВСУ закрепляются в Преображенке (к юго-западу от Покровска). Это затрудняет продвижение россиян в сторону Надиевки и вдоль линии Серебряное - Троицкое.

Российские источники сообщают противоречивую информацию: один из "военкоров" заявляет, что войска РФ контролируют около 50% Шевченко, тогда как данные ISW указывают, что оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции в Удачном, Песчаном, Шевченко и Зеленом.

Как сообщал Главред, на Сумщине объявили обязательную эвакуацию. Российские ДРГ пытаются заходить на территорию области практически по всей границе.

В то же время ВСУ могут выйти из Курщины в рамках соглашения. Военный аналитик Дмитрий Снегирев также поделился, что украинские войска улучшили позиции в районе Сеньковки и отбросили врага на 5-7 км от Купянска.

Кроме этого, россияне перебросили новые резервы через Оскол. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что теперь задачей украинцев является выбивать их оттуда.

