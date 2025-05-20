Куда на самом деле засыпать порошок: мастер объяснил значение I, II и "цветка"

Вы узнаете:
- Куда засыпать порошок, чтобы не испортить стирку
- Что означают цифры и значки в лотке стиралки
- Можно ли сыпать средство просто в барабан
В современном быту стиральная машина - незаменимая помощница. Правильное использование стиральной машины помогает сохранить одежду и продлить срок службы техники. При этом многие пользователи до сих пор не уверены, как правильно использовать стиральный порошок.
Главред решил выяснить, куда именно нужно засыпать стиральный порошок, и что означают отметки в лотке.
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Разъяснить ситуацию помог специалист по ремонту техники Владимир Хатунцев, который ведет ютуб-канал "Мастер плюс". Специалист объясняет: в отсеке для стирального порошка обычно есть три ячейки с пометками: I, II и цветок.
Основное правило - засыпать или заливать стиральное средство в ячейку с пометкой II, независимо от того, используете ли вы сухой порошок или жидкий гель.
- Если стиральная машина работает в обычном режиме, этого достаточно.
- Но если включается функция предварительной стирки или замачивания, тогда порошок нужно засыпать в ячейки I и II.
- Что касается ополаскивателя, эксперт советует наливать его в отсек с пометкой "цветок".
Мастер также делится лайфхаком: при стандартной стирке можно засыпать или наливать средство непосредственно в барабан стиральной машины - это не влияет на качество стирки, но может быть удобнее в определенных случаях.
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Кто такой Владимир Хатунцев?
Владимир Хатунцев - мастер по ремонту, блогер, предприниматель, владелец компаний "Мастер Плюс" и "Техсервис", специализирующихся на продаже запчастей к бытовой технике.
Окончил Винницкий национальный технический университет. Начинал свою деятельность как мастер по ремонту стиральных машин, затем создал YouTube-канал "Мастер Плюс" на более чем 630 тысяч подписчиков, в котором рассказывает о ремонте бытовой техники, блоггинге и построении бизнес-процессов. Facebook
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