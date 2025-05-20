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Почему нельзя говорить "давайте підемо": как правильно употреблять это выражение

Алёна Воронина
20 мая 2025, 04:35
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Нередко многие допускают серьезную ошибку, употребляя слово "давайте".
Украинский язык, Светлана Чернышева
Почему нельзя говорить "давайте підемо"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему нельзя говорить "давайте підемо"
  • Какой ошибки стоит избегать

Нередко можно услышать, как украинцы в речи, призывая кого-то к какому-то действию, употребляют слово "давайте". Например: "давайте підемо у парк", "давайте поговоримо про це", "давайте вип’ємо кави" и т.п.

Но на самом деле так говорить не стоит. Слово "давайте" во всех этих словосочетаниях лишнее, поэтому стоит избегать такого неправильного использования этого слова. Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька украиїнської".

Она отметила, что в тех случаях, когда мы побуждаем кого-то к действию, нужно употреблять глагол в такой форме, которая показывает призыв к действию. А слова "давайте" при этом следует избегать.

"Если мы просим, приказываем, побуждаем к действию, то слово "давайте" следует убрать, потому что оно здесь не употребляется. Не "давайте підемо", а "ходімо". Также не "пішли", а "ходімо". Не "давайте зробимо", а "зробімо". Не "давайте співати", а "співаймо" или "заспіваймо".

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "давайте підемо":

Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.

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Кто такая Светлана Чернышева?

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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украинский язык Светлана Чернышева
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