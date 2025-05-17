Как правильно - "процент" или "відсоток": ответ удивит многих

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "процент" или "відсоток"
- Является ли ошибкой употребление какого-то из этих слов
Мы нередко в разговоре с другими людьми слышим и слово "процент", и слово "відсоток". Но некоторые могут пытаться исправлять других людей, замечая, якобы одно из этих слов неправильно употреблять в украинском языке.
Так как же правильно говорить - "процент" или "відсоток". Ответ на этот вопрос дала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Процент" или "відсоток" - как правильно? Правильными являются оба варианта, просто слово "процент" имеет латинское происхождение, а слово "відсоток" - исконно украинское", - пояснила Багний.
Она отметила, что слова "процент" и "відсоток" - языковые дублеты, поэтому можно смело говорить и "стовідсоткова гарантія", и "стопроцентний результат".
"Язык гибкий, как "відсоткова ставка". Кстати, обратите внимание: "відсОткова" – не "відсоткОва", - добавила она.
Смотрите видео о том, как правильно - "процент" или "відсоток":
@sametak1064 Процент или процент? Как правильно? ##правильноукраїнською##мова##нмт###українськийтікток##українськамова♬ original sound - Правильно українською
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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