Как правильно - "процент" или "відсоток": ответ удивит многих

На самом деле многие даже не догадываются, какое из этих слов правильно употреблять.

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Как правильно - "процент" или "відсоток"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "процент" или "відсоток"

Является ли ошибкой употребление какого-то из этих слов

Мы нередко в разговоре с другими людьми слышим и слово "процент", и слово "відсоток". Но некоторые могут пытаться исправлять других людей, замечая, якобы одно из этих слов неправильно употреблять в украинском языке.

Так как же правильно говорить - "процент" или "відсоток". Ответ на этот вопрос дала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Процент" или "відсоток" - как правильно? Правильными являются оба варианта, просто слово "процент" имеет латинское происхождение, а слово "відсоток" - исконно украинское", - пояснила Багний.

Она отметила, что слова "процент" и "відсоток" - языковые дублеты, поэтому можно смело говорить и "стовідсоткова гарантія", и "стопроцентний результат".

"Язык гибкий, как "відсоткова ставка". Кстати, обратите внимание: "відсОткова" – не "відсоткОва", - добавила она.

Смотрите видео о том, как правильно - "процент" или "відсоток":

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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