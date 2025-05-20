Некоторым украинцам обещают выплатить по 7 тысяч гривен: кто в списке

Заявки на финансовую помощь можно подать с 20 мая.

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Как получить от государства финансовую помощь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто может претендовать на выплаты в размере 7 тысяч гривен

Как получить помощь

Украинские аграрии могут получить финансовую помощь от государства на содержание крупного рогатого скота (коров). Об этом сообщает Министерство аграрной политики.

В сообщении говорится, что в 2025 году право на поддержку имеют только те, кто не получал ее в 2024 году.

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Заявки можно подать с 20 мая. Сделать это можно через Государственный аграрный реестр (ГАР).

"Специальная бюджетная дотация будет предоставляться в размере 7 000 грн на голову - для тех, кто имеет в собственности от 3 до 100 коров всех направлений продуктивности", - пишут в Министерстве аграрной политики.

В ведомстве подчеркнули, что поддержка предоставляется согласно правилам, которые установил Кабинет Министров Украины 16 августа 2022 года (постановление № 918).

Выплаты украинцам - последние новости

Как писал Главред, в Харьковской области жители, которые относятся к уязвимым категориям населения, могут получить помощь эквивалентную 29 000 гривен для ведения личного хозяйства. Речь идет о людях с инвалидностью, многодетных семьях и одиноких людях.

Кроме того, жители пяти украинских областей, находящихся вблизи зоны боевых действий, могут получить финансовую поддержку от правительства Эстонии. Программа продлится три месяца и предусматривает выплаты для уязвимых категорий населения из Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей.

Также украинцы, которые вынуждены покинуть свои дома из-за разрушений, смогут получить денежную помощь. В Киеве сумма выплат будет в размере 40 тысяч гривен единовременно и 20 тысяч гривен ежемесячно.

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