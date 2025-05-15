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Украинцам начнут платить 20 тысяч гривен ежемесячно: кто может получить средства

Мария Николишин
15 мая 2025, 22:35
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Некоторые украинцы могут получить денежную помощь.
Украинцам начнут платить 20 тысяч гривен ежемесячно: кто может получить средства
Денежная помощь украинцам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Киевляне смогут получить денежную помощь
  • Она предусмотрена для людей, которые оставили дом из-за разрушений

Украинцы, которые вынуждены покинуть свои дома из-за разрушений, смогут получить денежную помощь. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, сумма выплат будет в размере 40 тысяч гривен единовременно и 20 тысяч гривен ежемесячно.

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"После вражеской атаки 24 апреля мы провели срочное заседание Совета обороны Киева. Тогда я поставил четкую задачу - разработать комплексную систему реагирования, которая включает не только ликвидацию последствий, но и реальную помощь пострадавшим киевлянам", - написал он.

Отмечается, что создан четкий план действий для городских служб - с оперативным штабом, расселением, гуманитарной помощью.

"Формула изменений четкая: никакой бюрократии вместо помощи, только реальные действия. Пострадавшие должны чувствовать не сочувствие на словах, а поддержку на деле", - добавил Ткаченко.

Денежная помощь - что известно

Как сообщал Главред, граждане Украины могут получить денежную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту" и Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Средства предусмотрены тем, кто эвакуировался из опасных районов, пострадал из-за обстрелов или имеет поврежденное жилье.

Также известно, что жители пяти украинских областей, находящихся вблизи зоны боевых действий, могут получить финансовую поддержку от правительства Эстонии.

Кроме того, чешская гуманитарная организация People in need открыла новую программу помощи уязвимым категориям украинцев во время войны в рамках которой выплаты могут держать жители Харькова и прифронтовых общин области.

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Кто такой Тимур Ткаченко?

Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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