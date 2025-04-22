Украинцы в одной стране ЕС потеряют помощь менее чем через 10 дней: где и почему

С мая украинцы в Эстонии потеряют часть помощи.

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Украинцев в ЕС лишают части выплат / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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С мая 2025 года украинцы в Эстонии больше не будут получать компенсацию на аренду жилья

Причина - завершение договора между госучреждениями соцзащиты видео дня

Первыми нововведения коснутся жителей Таллинна

С мая 2025 года украинские беженцы в Эстонии больше не смогут получать помощь на оплату аренды жилья и переводы. Первым это нововведение коснется жителей Таллинна, а впоследствии - и других городов страны. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Причиной изменений стало завершение договора между Департаментом социального страхования Эстонии и Таллиннским департаментом социальной помощи и здравоохранения. Это сотрудничество позволяло украинцам, которые находятся в Эстонии по программе временной защиты, получать единовременную компенсацию на аренду жилья - до 1200 евро на одно домохозяйство.

С июня 2022 года такую помощь уже получили почти 11 тысяч украинских семей, из них 1710 - в 2024 году. Больше всего получателей было именно в столице - 62% компенсаций приходилось на Таллинн.

Что будет вместо этого

По словам руководительницы отдела миграции Департамента соцстрахования Лийс Палоотс, помощь не отменяется полностью, а трансформируется в более целенаправленную.

"Мы постепенно переходим к обычному порядку, при котором поддержка предоставляется в первую очередь тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения по направлению Департамента полиции и пограничной охраны при рассмотрении их заявления", - пояснила она.

Таким образом, вся система помощи должна перейти на единый национальный подход: льготы будут предоставлять только тем, кто действительно в этом нуждается и находится в центрах размещения, а не тем, кто уже самостоятельно живет в арендованном жилье. Власти страны не исключают, что подобные программы отменят и в других регионах.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Напомним, с 20 января 2025 года США приостановили прием новых заявок на участие в программе United for Ukraine (U4U), которая позволяла украинским беженцам легально находиться в стране до 2 лет. Причиной стали новые иммиграционные ограничения, связанные с указом президента Дональда Трампа.

Также значительная часть украинских беженцев, даже после завершения войны, вероятно, останется в Европе, пишет The Economist. Только 43% планируют вернуться домой, тогда как два года назад таких было 74%. Если отменят военное положение, еще около 500 тысяч мужчин могут выехать из Украины.

Как сообщал Главред, Украина и Венгрия открыли новый пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош", который будет работать ежедневно с 07:00 до 18:00. Он предназначен для легковых авто до 3,5 тонн и пешеходов. Пропускная способность - до 200 авто и 600 человек в сутки.

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